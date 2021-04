Un invité de Fox affirme que les Noirs américains tentent de se faire tuer par la police volontairement contre de l’argent

Pour quiconque a un cœur, la condamnation de l’ancien policier Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd est un motif de soulagement, un signal que la police ne sera peut-être pas toujours en mesure d’abattre des personnes de couleur en toute impunité. Le monde entier a vu la vidéo de Chauvin tuant Floyd et rien de moins qu’une condamnation à tous égards aurait été une erreur judiciaire.

Pour certains républicains, le verdict est une parodie. Beaucoup de membres de la foule de Blue Lives Matter ont choisi de se ranger du côté de ce meurtrier malgré les montagnes de preuves démontrant sa culpabilité. Pour eux, la police a le droit de faire tout ce qu’elle veut dans l’intérêt de soutenir les éléments autoritaires racistes incrustés dans la société américaine. Ils croient que Floyd méritait ce qui lui est arrivé et dira la même chose à propos du prochain Noir innocent que l’État assassine.

Laura Ingraham, une animatrice cryptofasciste de Fox News qui a longtemps trafiqué des tropes et des récits racistes, a sombré dans un nouveau creux dans son segment à la suite du verdict Chauvin. Elle avait sur Brandon Tatum, un ancien flic et commentateur conservateur hack, qui a continué à affirmer scandaleusement que les gens utilisent les fusillades policières comme une «police d’assurance».

«De nos jours, il est payant d’être un escroc», a déclaré Tatum. «C’est payant d’être un voyou parce que si vous ne pouvez pas transmettre d’argent à votre famille en vous faisant tuer par un autre homme noir – si vous êtes tué par un flic, vous recevez 27 millions de dollars versés à votre famille et 20 millions de dollars supplémentaires sur GoFundMe. Cela devient donc une tendance. Les gens essaient de devenir viraux en perdant la vie… »

Les remarques doivent vraiment être entendues pour être crues. La suggestion que les Noirs se font assassiner intentionnellement par la police afin d’enrichir leur famille est folle, même selon les normes de la théorie du complot. Il n’y a évidemment aucune preuve de ce récit dérangé et il n’y a pas un seul cas où la famille d’un individu décédé ne préférerait pas récupérer son être cher plutôt que l’argent qu’elle a réussi à rassembler après le meurtre pour payer les frais funéraires. C’est la forme la plus basse de blâme des victimes imaginable et un rappel que ces personnes ne veulent pas seulement ignorer l’épidémie de violence policière – elles veulent mentir à ce sujet.

L’invité de Laura Ingraham dit que les gens «essaient de devenir viraux» en provoquant la police et que cela «paye d’être un escroc» parce que «si vous êtes tué par un flic, vous recevez 27 millions de dollars versés à votre famille et 20 millions de dollars supplémentaires sur GoFundMe. ” pic.twitter.com/KznNxWlWrA – nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) 21 avril 2021

