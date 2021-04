Un invité de Naked Attraction revit le moment où une femme a pété dans sa bouche pendant une relation sexuelle ⋆ .

Les téléspectateurs nus de l’attraction ont été formés aux fétiches de péter (Photo: Channel 4)

Les téléspectateurs nus de l’attraction ont été inopinément formés à un fétiche de péter après qu’un singleton plein d’espoir a révélé qu’une femme s’était une fois laissée déchirer dans sa bouche pendant les rapports sexuels.

Dans une émission qui présentait auparavant des chants sur des pénis et de la crème fouettée dans les nombrils, cette semaine, nous avons eu Carlo, qui cherchait l’amour après avoir survécu à la leucémie.

En conséquence, il est apparu dans la série X pour essayer de trouver une nouvelle petite amie après avoir mis fin à une relation et à des fiançailles de 10 ans.

Le steeplejack, âgé de 28 ans, était franc sur ce qu’il cherchait, montrant ses talents de poésie, ses tatouages ​​(et éventuellement son pénis) dans le but d’impressionner les dames.

Mais dans une conversation avec Anna Richardson, il a discuté d’une fois où il était resté le visage rouge pendant les rapports sexuels lorsqu’une fille avait pété dans sa bouche au milieu d’une fellation.

Complimentant les cheveux publics d’une femme et commentant “ cela ne vous coince pas les dents lorsque vous descendez pour le dîner du dimanche ”, il a révélé un moment où il était resté abasourdi au milieu d’un cunnilingus.

Carlo a expliqué l’expérience gênante lors de son passage dans l’émission (Photo: Channel 4)

«Quand j’étais un jeune adolescent, j’étais là-bas, j’allais travailler, et la prochaine chose que je sais, cette fille a laissé échapper un pet dans ma bouche», a-t-il expliqué.

Anna a ri et lui a dit: “ Je suppose qu’elle n’était pas ravie de ce que tu faisais? ”

«Je ne sais pas à quoi elle pensait, je pense qu’elle a trouvé ça drôle», dit-il. «J’étais juste en état de choc complet, avec un pet dans la bouche.

Carlo a finalement choisi Lizzi pour une nuit en ville (Photo: Channel 4)

L’expert du sexe Anna a ensuite expliqué aux téléspectateurs qu’il y avait un nom fétiche pour les personnes qui aiment péter ou se faire péter pendant les rapports sexuels.

Cela s’appelle eproctophilie – et les fans de l’émission de rencontres sans limites ont été choqués que ce soit une chose officiellement intitulée.

Je ne savais même pas que certaines personnes avaient un faible pour péter l’une sur l’autre dans la chambre, mais chacune à sa propre #NakedAttraction – B.7even (@AS_Northbank) 20 avril 2021

Le pet ð ?? ¤ £ #NakedAttraction – â ?? ¤ï¸ ?? ré?????? ré?????? ré?????? ré?????? ré?????? ré?????? â ?? ¤ï¸ ?? (@ KWMadhead94) 20 avril 2021

Eh bien… chacun à sa place.

Après avoir réduit les six matchs potentiels en fonction uniquement de leur corps, Carlo est finalement allé à un rendez-vous avec Lizzi.

Plus: Attraction nue



Malheureusement, malgré le fait de s’entendre, la date n’est pas allée plus loin et ils ont décidé de se séparer, en disant qu’il n’y avait “ aucune chimie ”.

“C’est peut-être plus un truc d’ami, mais oui, il est un bon rire”, a déclaré Lizzi.

Naked Attraction est diffusé les mardis à 22h sur Channel 4.

