Un iPad Air pour les masses Android

Pendant longtemps, il semblait que la plupart des fabricants d’Android autres que Samsung avaient pratiquement abandonné le facteur de forme de la tablette, mais cela est en train de changer. Suivant les traces de concurrents comme Lenovo, Xiaomi vient de sortir le tout nouveau Pad 5, qui s’écarte considérablement de son prédécesseur vieillissant et beaucoup plus petit de 8 pouces.

En plus d’apporter un design élégant à la table, le Xiaomi Pad 5 veut séduire les acheteurs potentiels avec sa proposition de valeur et sa polyvalence. Xiaomi affirme que c’est l’appareil parfait pour travailler et jouer, grâce à l’écran 120 Hz, aux quatre haut-parleurs, à un excellent processeur et à la prise en charge du stylet/clavier dans un seul package abordable. Et pour la plupart, Xiaomi livre.

Le Xiaomi Pad 5 est une tablette Android polyvalente qui parvient à rivaliser avec l’iPad Air.

Caractéristiques

Espace de rangement: 128 / 256 Go UFS 3.1

CPU: Muflier 860

Mémoire: 6 Go LPDDR4X

Système opérateur: MIUI 12.5, Android 11

Batterie: 8 720 mAh

Ports : USB-C

Caméra (arrière, avant) : 13MP (arrière), 8MP (avant)

Affichage (taille, résolution) : LCD 11 pouces, 120 Hz, 1 600 x 2 560, 500 nits, 16:10

Prix: 400 € / ~600 $ (importé)

Taille: 254,69 x 166,25 x 6,85 mm, 511 g

Connectivité : Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,

Avantages

Écran 120 Hz ultra-rapide et lumineux Autonomie de plusieurs jours Excellentes performances grâce au Snapdragon 860

Les inconvénients

Pas de prise casque Smart Pen en option est cher à 100 € Pas d’authentification biométrique appropriée

Conception, matériel, contenu de la boîte

Le Xiaomi Pad 5 ressemble à un iPad Pro et un récent téléphone Xiaomi a eu un enfant. Alors que l’avant crie à peu près l’iPad en raison de son écran arrondi et de sa lunette étroite (autre que le rapport d’aspect 16:10), l’arrière ressemble beaucoup plus au design du téléphone de Xiaomi. L’appareil photo arrière singulier de 13 MP se trouve dans une bosse qui semble être tout droit sorti d’un téléphone Xiaomi, avec un espace inutilisé pour un deuxième appareil photo qui me rappelle ces voitures avec de faux embouts d’échappement. Côté lumineux, la version blanche de la tablette vous offre un bel effet prisme en fonction de votre angle de vue. Les bords carrés sont un autre élément de conception qu’il partage avec l’iPad Air/Pro, avec un porte-stylet de charge magnétique d’un côté et trois broches pour un accessoire de clavier en option de l’autre. Dans l’ensemble, la tablette est agréable à regarder et ne semble pas trop lourde.

Gauche : Pad 5. Droite : Mi 11 Lite

Pour en revenir à l’écran, Xiaomi n’a pas hésité à ajouter quelques fonctionnalités haut de gamme à cet appareil à 400 €. L’écran LCD 2560×1600 atteint un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, bien que vous puissiez sélectionner 60 Hz dans les paramètres si vous préférez économiser de la batterie. Bien que l’écran soit très lumineux lorsque vous en avez besoin, la luminosité automatique est souvent un peu trop conservatrice. Xiaomi a également inclus un mode couleur adaptatif en option qui est étonnamment discret une fois activé, similaire à ce que font les iPad, MacBook et écrans intelligents Nest. Le panneau n’utilise pas la technologie OLED, mais il fournit toujours des niveaux de noir et une précision des couleurs suffisamment bons.

Xiaomi positionne la tablette à la fois pour le travail et le jeu, et sa configuration à quatre haut-parleurs indique clairement qu’elle ne se relâche pas dans ce dernier département. Ils sont placés sur les côtés les plus courts de la tablette, parfaits pour la consommation vidéo. Le son est net et fort mais, bien sûr, ni la fidélité ni les basses ne sont comparables à des haut-parleurs appropriés. Regarder des films et des émissions est définitivement plus agréable que d’écouter de la musique.

Le Smart Pen optionnel à 100 € imite un vrai crayon aussi fidèlement que possible, bien qu’il soit en plastique et livré avec une pointe douce au toucher (plus une pointe de remplacement). Ses deux boutons matériels pourraient également être un peu plus faciles à appuyer. Dans la main, il est bien équilibré et offre une expérience d’écriture/gribouillage comparable à celle des autres stylets à écran tactile. Cependant, vous ne verrez jamais le même type de prise en charge d’applications que l’Apple Pencil. Pour charger ou ranger le crayon, vous pouvez l’accrocher magnétiquement sur le côté droit de la tablette. Si vous êtes gaucher et que vous vous sentez aventureux, vous pouvez même le faire basculer de l’autre côté. Il ne se charge pas là-bas, mais grâce aux broches magnétiques en place pour le clavier externe en option de Xiaomi (que nous n’avons pas à tester), c’est toujours une solution de stockage passable.

La caméra frontale 8MP convient parfaitement aux appels vidéo, même si je préférerais que Xiaomi la place au milieu du côté long au lieu du côté court pour de meilleurs appels vidéo en mode paysage. La caméra arrière 13MP sert bien de scanner de documents ou de tireur de tableau blanc, mais ne vous attendez pas à des résultats parfaits prêts à être utilisés dans Instagram.

Logiciel, performances et batterie

Xiaomi a modifié MIUI 12.5 (basé sur Android 11) pour mieux s’adapter au grand écran. Lorsque vous affichez pour la première fois l’écran d’accueil, l’iPad vous sera à nouveau rappelé. Il y a une barre flottante pleine de vos applications préférées en bas et un lanceur d’applications sans tiroir qui, par défaut, collecte toutes les applications installées. Cependant, la barre flottante des favoris n’apparaît pas dans la vue d’ensemble des éléments récents. L’avoir ici permettrait d’appuyer et de maintenir les icônes pour démarrer des expériences d’écran partagé et multi-fenêtres sans effort – au lieu de cela, vous devez d’abord ouvrir les applications individuellement, puis les sélectionner dans l’écran Récents pour commencer à les utiliser en écran partagé, ce qui est fastidieux. Certains des ajustements logiciels de Xiaomi, comme l’option de faire glisser les notifications pour ouvrir l’application correspondante dans une fenêtre flottante, ont beaucoup plus de sens. Cette expérience mitigée me donne l’impression que Xiaomi s’est arrêté juste avant d’apporter de réelles améliorations à l’expérience utilisateur de la tablette Android.

Un autre problème est le manque d’applications optimisées pour tablettes sur Android. Par exemple, Xiaomi utilise Gboard comme clavier logiciel prêt à l’emploi, mais j’aimerais que cela fonctionne mieux lors de l’utilisation de la tablette en mode paysage. Les boutons du clavier sont étirés si vous ne sélectionnez pas la hauteur du clavier extra-haute dans les paramètres, ce qui rend difficile la frappe des bonnes lettres. Il n’y a pas non plus d’option de clavier partagé pour vous aider. Ce problème s’aggrave encore lorsque vous sélectionnez une option de densité d’interface plus petite, ce que je préfère personnellement. Et puis il y a le problème du fait que trop d’applications ont simplement étendu les interfaces utilisateur du téléphone sur les tablettes. Ce n’est pas la faute de Xiaomi, mais cela mérite d’être mentionné si vous êtes à la recherche d’une tablette.

Malgré ces petits chipotages, le Pad 5 vole absolument au quotidien. La commutation entre les applications, la navigation sur le Web, les jeux, la diffusion en continu et tout ce que je lance est fluide grâce au SoC haut de gamme Snapdragon 860. La seule chose qui m’inquiète à long terme, ce sont les 6 Go de RAM avares. Je n’ai rencontré aucun problème, mais avec l’évolution des logiciels et nécessitant plus de ressources, les choses pourraient être différentes deux ou trois ans plus tard. Au moins, vous obtenez un minimum de 128 Go de stockage.

Pour en revenir au Smart Pen, il complète parfaitement l’expérience de la tablette et en fait une véritable machine de travail, du moins pour moi. Alors que des fonctionnalités fantaisistes telles que les raccourcis pour les captures d’écran et la prise de notes sont une évidence pour presque tous les stylets avancés, le Smart Pen excelle également lorsqu’il s’agit d’annoter des documents et de noter des pensées, offrant une expérience naturelle avec des outils embarqués comme l’application Notes de Xiaomi et le suite WPS Office pré-installée. Je souhaite juste qu’il n’y ait pas de retard d’entrée aussi élevé. Lorsque j’écris rapidement, je peux voir l’encre traîner derrière la pointe du stylo.

La batterie de 8 720 mAh est suffisante pour mon utilisation qui consiste en du streaming, de la lecture et des sessions de jeu occasionnelles. Comme ce n’est pas un appareil que j’ai sur moi toute la journée comme un téléphone, j’ai réussi à économiser régulièrement plusieurs jours sur la batterie. Selon votre utilisation, vous pourriez vous retrouver avec moins d’heures, mais avec Xiaomi disant que la batterie vous donnera plus de 10+ heures de jeu et plus de 16 heures de lecture vidéo, vous allez devoir faire de gros efforts pour le descendre en moins d’une journée.

Faut-il l’acheter ?

Oui. Bien que je pense que c’est une déception que vous deviez acheter le Smart Pen séparément, cela signifie également que vous obtenez un prix de départ nettement inférieur de 400 €. Cela en fait un bien meilleur rapport qualité-prix que son concurrent le plus proche, le Samsung Galaxy Tab S7 Fan Edition. Et si vous ne voulez pas du stylo, cela ne sera que bénéfique pour vous. Après tout, l’écran 120 Hz, le processeur ultra-rapide et la configuration à quatre haut-parleurs constituent un excellent argument pour eux-mêmes.

Vous aurez du mal à trouver une tablette Android équipée de la même manière à ce prix – si vous êtes vraiment déterminé à obtenir une tablette Android avec un port USB-C, bien sûr. L’iPad standard et son Apple Pencil de première génération sont également disponibles pour moins de 500 € / 500 $.

Achetez-le si…

Vous voulez une machine de divertissement multimédia abordable mais rapide Vous voulez une tablette capable d’annotations, de griffonnages et de prise de notes

Ne l’achetez pas si…

Vous voulez la meilleure expérience de tablette possible – Android ne sera tout simplement pas pour vous Vous avez besoin d’une connectivité Internet mobile sur votre tablette Vous avez besoin d’une authentification biométrique appropriée

