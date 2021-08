Un iPad de neuvième génération avec un processeur plus rapide et un design plus fin attendu cet automne

Alors que la rentrée scolaire démarre, Apple prévoit de mettre à jour son iPad de base cet automne avec un nouveau modèle de neuvième génération adapté aux étudiants, doté d’un design plus fin et d’un processeur amélioré, selon Mark Gurman de Bloomberg.



En septembre de l’année dernière, Apple a mis à jour l’iPad de base avec la puce A12 Bionic plus rapide et plus puissante à partir de 329 $, ou 299 $ pour les clients de l’éducation. La mise à jour de base se situe à l’extrémité inférieure de la gamme ‌iPad‌ et est conçue pour les clients ayant besoin d’un ‌iPad‌ abordable pour une utilisation quotidienne.

Pour le modèle de 9e génération, Apple continuera probablement avec la conception actuelle avec Touch ID et un bouton d’accueil. Le modèle mis à jour comportera un processeur plus rapide avec des performances et des graphismes améliorés et un facteur de forme plus fin.

Le ‌iPad‌ mis à jour rejoint une saison d’automne chargée pour Apple, car la société devrait également préparer une mise à jour plus importante de l’iPad mini. Selon les rumeurs, le nouvel iPad mini présenterait un écran plus grand avec des cadres plus petits, des performances améliorées et une conception globale mise à jour. Apple prépare également de nouveaux iPhones, Apple Watches, AirPods et MacBook Pros pour le lancement dans les prochains mois.