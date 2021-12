Un iPad est-il OK pour un tout-petit ? Le bon et le mauvais des tablettes pour les jeunes enfants

Roger Fingas / Autorité Android

Qu’ils le veuillent ou non, les parents sont fréquemment mis en garde contre les dangers de laisser les enfants trop utiliser les téléphones et les tablettes. Parfois, cela est basé sur des preuves légitimes, telles que l’admission (interne) de Meta selon laquelle Instagram peut nuire à l’estime de soi des adolescentes. À d’autres moments, ces avertissements sont basés sur des versions idéalisées de la façon dont les enfants devraient grandir – une vision harmonieuse d’eux en train de finir leurs devoirs afin qu’ils puissent jouer au parc au lieu de sauter dans Fortnite ou Minecraft.

Ma femme et moi avons un fils d’âge préscolaire, que nous appellerons Gary par souci d’intimité. Peu de temps après avoir eu deux ans, nous avons pris la décision de lui donner une tablette – dans ce cas, mon ancien iPad Air 2 après ma mise à niveau vers un iPad Pro (2020). Quelques mois plus tard, nous lui avons même acheté un iPad barebone 2017, car l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai mis à niveau était la faible autonomie de la batterie de l’Air 2. Cela nous a permis d’échanger une tablette pendant que l’autre était en charge.

En rapport: Les meilleures tablettes Android pour les enfants

Nous avions tous les deux des réserves à lui donner une tablette. Nous voulions éviter tout attachement malsain et nous assurer qu’il apprenait au moins occasionnellement quelque chose. En fait, apprendre était l’objectif principal, puisque nous avions découvert qu’il aimait jouer à un jeu de comptage sur le téléphone de ma femme. Nous voulions également qu’il soit immergé le plus rapidement possible dans la technologie informatique, car ces compétences sont devenues importantes non seulement pour une bonne carrière, mais simplement pour la vie quotidienne.

Cependant, la pandémie nous a obligés à donner à Gary plus d’exposition à ses iPads que prévu. Bien qu’un vaccin pour les enfants de moins de cinq ans soit au coin de la rue, il n’est pas encore approuvé au moment d’écrire ces lignes. Cela nous a obligé à le garder hors de la garderie, en particulier avec des problèmes médicaux spécifiques qui pourraient aggraver les symptômes. Ce n’était pas non plus une décision difficile étant donné que ma femme et moi travaillons à la maison.

Le résultat a été une expérience non intentionnelle sur ce qui se passe lorsque vous donnez à un tout-petit un appareil intelligent pendant des heures. Je qualifierais le résultat à la fois de génie et de catastrophe, bien que pesant un peu plus vers le premier camp.

Pourquoi donner une tablette à un tout-petit est une bonne idée

Roger Fingas / Autorité Android

Gary a vraiment apprécié un tas d’applications éducatives que nous avons installées, qui l’ont aidé à apprendre les chiffres, les lettres, le comptage et le dessin, entre autres compétences. Une application qui a connu un grand succès était Elmo Loves ABCs (Apple App Store | Google Play Store), qui lui a appris plusieurs compétences au même endroit et l’a récompensé avec de jolies vidéos Sesame Street. En prime pour nous, c’était un moyen pratique de suivre son développement – il est passé de l’incapacité de comprendre les jeux ou de tracer des lettres à tout faire avec facilité.

Les jeux et les vidéos YouTube lui ont appris le monde, y compris les animaux, les voitures, l’espace et des concepts plus complexes.

Bien sûr, nous enseignons également à Gary loin de ses iPad, mais il nous surprend par tout ce qu’il apprend par lui-même. Les jeux et les vidéos YouTube lui ont appris le monde, y compris les animaux, les voitures, l’espace et d’autres concepts. Récemment, par exemple, il a commencé à parler de choses « descendant dans le vortex » – il est un peu flou sur ce qu’est un « vortex », mais l’idée qu’un enfant d’âge préscolaire connaît même ce mot est époustouflante. Il déchiffre beaucoup de mots grâce aux vidéos, à ses parents et à sa grand-mère toujours patiente.

Ce qui est presque plus impressionnant, c’est sa maîtrise des smartphones et des tablettes. Il ne se connecte pas aux magasins d’applications ou ne saisit pas d’URL, mais il peut naviguer sur iPadOS avec un minimum d’effort. Il sait même comment changer le volume et la luminosité avec Control Center, ou traquer les applications qui ne sont pas sur l’écran d’accueil, à notre grand regret.

Voir également: Ce qu’iOS fait mieux qu’Android

Pourquoi donner une tablette à un tout-petit est une mauvaise idée

Roger Fingas / Autorité Android

Gary est devenu fortement dépendant de ses iPads. Il demandera souvent son « iPad noir » ou son « iPad jaune » (en fonction de la couleur de l’étui) quand c’est la récréation, et essaiera de continuer à l’utiliser lorsqu’il est censé prendre son petit-déjeuner ou son dîner. Même s’il ne se battra pas si vous lui enlevez un iPad, il laissera échapper un grognement de colère s’il ne comprend pas pourquoi.

Sa dépendance est si forte qu’il peut être difficile de l’amener à s’endormir sans. Cela peut être fait – des listes de lecture de vidéos de sommeil personnalisées sur un petit téléviseur semblent aider – mais il est suffisamment mécontent que nous cédons souvent à la pression.

La chose la plus préoccupante a été ses habitudes d’utilisation. Alors qu’il joue encore occasionnellement à des jeux et regarde des vidéos éducatives comme Blippi ou Super Simple Songs, il est progressivement pris au piège des algorithmes de YouTube, et passe désormais de nombreuses heures par jour à regarder des vidéos inutiles. Je veux dire inutile – nous parlons de compilations de démarrages de tableaux de bord de voitures, ou d’objets écrasés ou jetés dans une déchiqueteuse. Sur la marque pour Android Authority, l’un des favoris est une compilation d’animations de logo Samsung, avec des effets audio et vidéo de base pour les rendre fous.

En rapport: Chaque application YouTube et ce qu’elle fait

Vous pensez peut-être que nous devrions limiter Gary à YouTube Kids au lieu de l’application YouTube habituelle. Nous l’avons fait, en fait, et il utilise parfois l’application Kids pour regarder des choses comme Blippi. Mais il a découvert qu’il n’était pas trop difficile d’accéder à YouTube via le navigateur Safari d’Apple, que vous ne pouvez pas supprimer d’iPadOS. Bien que vous puissiez le supprimer de l’écran d’accueil, Gary est suffisamment intelligent pour réaliser qu’il peut y accéder via la bibliothèque d’applications.

Il a découvert qu’il pouvait accéder à YouTube via le navigateur Safari d’Apple, qui ne peut pas être désinstallé.

Nous allons essayer de verrouiller encore plus son iPad en bloquant youtube.com dans l’application Paramètres iPadOS – en espérant qu’il ne fasse pas de crises. Finalement, il obtiendra son propre identifiant Apple, ce qui permettra les contrôles parentaux les plus stricts tout en lui permettant d’utiliser les applications que nous avons achetées via le partage familial. Nous aurions dû commencer par cette deuxième voie, certes, et nous irons probablement dans cette direction à l’avenir. Mais devoir créer un nouvel identifiant Apple, définir des contrôles parentaux, réinitialiser deux iPad, puis retélécharger un tas d’applications est une entreprise qui prend du temps, surtout lorsqu’il y a des problèmes plus urgents comme l’apprentissage de la propreté ou l’essai de nouveaux aliments.

Nous essayons également de réduire sa dépendance en limitant son temps sur iPad. Il obtient toujours son iPad la plupart des nuits, mais il a maintenant moins de temps avec lui pendant la journée, l’idée étant que les jouets, les livres et même la télévision sont préférables à ce que Gary veut sur YouTube. Il en devient mécontent, mais cela en vaut la peine pour son développement mental.

Alors, un iPad est-il acceptable pour un tout-petit ? Que pouvons-nous apprendre en donnant une tablette à un enfant d’âge préscolaire

Oliver Cragg / Autorité Android

Si ma femme et moi commencions à zéro avec Gary, non seulement nous bloquerions youtube.com dès le départ, mais nous fixerions des heures fixes pour l’iPad, et rien après 20 heures. Les règles établiraient des attentes claires quant au moment où les appareils sont acceptables et l’obligeraient à apprécier d’autres moyens, espérons-le, plus éducatifs de s’amuser.

Les tablettes se sont toutefois avérées un net positif en termes d’éducation. Bien qu’il y ait des problèmes mineurs avec ses jalons CDC, il est en fait en avance sur la courbe dans plusieurs domaines, en particulier en ce qui concerne la technologie. Je ne dis pas qu’il est un prodige, juste que ses iPads ont aidé, sans aucun revers majeur. Au contraire, l’incapacité de beaucoup socialiser au cours des deux dernières années a été le plus gros problème. Les enfants ont besoin les uns des autres pour modeler leur comportement et apprendre des langues.

Lire la suite: Les meilleures applications de contrôle parental Android et autres méthodes

Vous pensez probablement que j’aurais dû anticiper certains des problèmes et des solutions que j’ai mentionnés, en particulier en tant que journaliste technologique. En fait, je sympathise avec ce point de vue, mais comme beaucoup de gens l’attesteront, la parentalité consiste souvent à s’adapter à la personnalité de votre enfant tout en jonglant avec une centaine de choses différentes en même temps. Ce qui semble évident avec le recul était juste hors de vue lorsqu’il y avait un désordre à nettoyer ou un problème à réparer.

Que vous soyez parent ou non, donneriez-vous à un enfant d’âge préscolaire sa propre tablette ?

1 voix

Oui

0%

Non

0%

Peut-être – il faudrait que j’y réfléchisse

100%

commentaires