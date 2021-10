Un IPC plus précis : jusqu’à 0,97 % en glissement mensuel et 7,1 % en glissement annuel

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Les données de l’IPC pour septembre sont arrivées plus chaudes que prévu à 0,4%. Cela a poussé le gain annuel à 5,4 %. Mais un calcul honnête de l’IPC serait encore plus chaud.

Je fais quelque chose de différent ce mois-ci. Dans les révisions précédentes de l’IPC, je prends généralement les données BLS et recalcule les valeurs pour obtenir un nombre plus détaillé qui est arrondi à deux décimales au lieu d’une. Cette méthodologie me permet également de montrer l’impact de chaque composant sur le chiffre d’affaires.

L’erreur du loyer équivalent des propriétaires

Par exemple, le mois dernier a montré qu’une grande partie du ralentissement pourrait probablement être attribuable au ralentissement de Delta comme les voyages. Pour ce mois-ci, bien sûr, je pourrais signaler que : « Le dernier taux d’inflation mensuel corrigé des variations saisonnières était de 0,41 % (contre 0,3 % prévu), avec un taux annuel non corrigé des variations saisonnières de 5,4 % (contre 5,3 % prévu) . Les changements ont été entraînés principalement par une augmentation de l’alimentation et des abris… ». Mais tout le monde sait que ce nombre sous-estime grossièrement les véritables augmentations de coûts.

L’IPC a été modifié et falsifié en permanence pour essayer de faire baisser le nombre d’inflation déclaré. Shadow Stats a fait un excellent travail en continuant à calculer l’inflation comme par le passé pour montrer l’impact de ces changements. Je ne voulais pas recréer la roue, alors à la place, j’ai décidé d’apporter un simple changement à ma méthodologie habituelle. Que se passe-t-il si Shelter reflète réellement la véritable augmentation des coûts de Shelter ?

J’ai été déclenché par un article récent de Zumper qui montre que les prix des loyers explosent à la hausse. Peter Schiff martèle souvent le fait que le loyer équivalent des propriétaires (REL) est une farce complète et déforme grossièrement les coûts de logement. Le logement représente 32,5 % de l’IPC. Au sein de Shelter, les loyers et les REL représentent 98,5 % de la métrique. Cela signifie que le loyer a un effet considérable sur l’IPC.

Le BLS a une fiche d’information expliquant en détail le calcul du loyer et pourquoi ils utilisent les REL. Le BLS affirme que « les prix des maisons s’apprécient fréquemment ; à cet égard, ils diffèrent des biens de consommation durables tels que les véhicules… bla bla ». Cette hypothèse ignore commodément que le marché haussier de 30 ans de l’immobilier est presque entièrement dicté par la Fed et les taux d’intérêt. Quoi qu’il en soit, le BLS soutient que les maisons sont des actifs, pas des biens à consommer. Bien sûr, je suppose. Et les locataires ? Qu’en est-il des accédants à la propriété? Vous savez, les jeunes et la classe inférieure/moyenne.

Je ne veux pas passer trop de temps à me disputer avec moi-même au sujet des REL. Au lieu de cela, j’ai décidé d’apporter une simple modification aux données ce mois-ci. Que se passe-t-il si je remplace Shelter (composé de 98,5% de loyer) par les données de location réelles du marché de Zumper ? J’ai gratté les données au niveau de la ville et calculé un changement MoM moyen pondéré de 2,1% et une moyenne YoY de 8,3%. Ce n’est que légèrement au-dessus des chiffres de Shelter du BLS montrant respectivement 0,3 % et 3,2 %.

Malheureusement, Zumper ne publie pas ces données de manière suffisamment cohérente pour effectuer un remplacement complet, de sorte que la modification ne se produit que le mois le plus récent. Je pense que les graphiques et les tableaux ci-dessous racontent l’histoire cependant.

Commençons par le chiffre d’un mois à l’autre. Initialement rapporté à 0,41%, le nombre grimpe à 0,97% ! Plus du double du tarif en un seul mois !

Graphique : Inflation d’un mois à l’autre

Le graphique en glissement annuel ci-dessous montre également un changement assez important. 5,4% devient 7,1% ! Ce n’est pas plus du double comme le MoM, mais 7,1% est BEAUCOUP au-dessus de l’objectif de la Fed de 2%. 3,5 fois plus élevé pour être plus précis. Alors, est-ce transitoire ? Un coup d’œil aux graphiques de Zumper convaincrait même les vrais croyants que cette tendance n’a certainement pas l’air éphémère.

Graphique : Inflation sur 2 ans

Le graphique ci-dessous compare les chiffres récents avec la moyenne mensuelle d’une année sur l’autre. La valeur actuelle de Shelter est 3 fois la taille de la moyenne des douze derniers mois (TTM). Je m’en voudrais de ne pas souligner que Food est plus du double du TTM et utilise des données BLS réelles.

Figure : 3 MoM vs TTM

Le tableau ci-dessous donne une répartition plus détaillée des chiffres. Plus important encore, il montre l’impact pondéré de chaque catégorie sur le nombre total. Le nombre MoM Shelter a un impact énorme de 0,68% sur le total de 0,97%. Le BLS MoM avait à l’origine un impact de 0,13% (non illustré). Le numéro Zumper a un impact 5 fois plus important !

D’une année à l’autre, l’impact est de 2,76 % (non illustré). C’est plus du double de la valeur pondérée BLS de 1,04%.

