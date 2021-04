Un iPhone de 1 To pourrait être en route car les utilisateurs demandent plus de stockage

Une nouvelle étude montre que les consommateurs veulent plus de capacité de stockage dans leurs smartphones au cours des dernières années. Les utilisateurs d’iPhone, par exemple, ont tendance à acheter des modèles avec des capacités de stockage plus élevées que leurs homologues Android. Ces données viennent alors que les rapports suggèrent que l’iPhone 13 pourrait être disponible dans une nouvelle configuration de 1 To pour la première fois.

Un rapport publié aujourd’hui par Counterpoint Research indique que l’industrie des smartphones a franchi en 2020 la barre des 100 Go de capacité de stockage moyenne. Apple est la deuxième entreprise avec des utilisateurs exigeant des options de stockage plus élevées, avec une moyenne de 141 Go de stockage sur leur iPhone. Huawei ouvre la voie avec 150 Go en moyenne.

Avec leur prix plus élevé, les iPhones ont toujours conservé une densité de flash NAND moyenne beaucoup plus élevée que leurs homologues Android. Cependant, cet écart se réduit rapidement en raison de la décision d’Apple de limiter le stockage de l’iPhone 12 à 512 Go et de l’augmentation rapide des capacités de stockage des smartphones Android selon nos données historiques et nos prévisions de mémoire pour smartphone pour la période 2018-2024.

Entre 2019 et 2020, les modèles de 128 Go d’Apple ont connu une croissance annuelle des livraisons, tandis que les modèles de 64 Go ont enregistré une baisse de 1% au cours de la même période. On pensait que l’iPhone 11, XR et 11 Pro Max de 64 Go représentait la moitié des expéditions d’Apple au cours de la période 2019-2020.

Avec Apple qui vend actuellement des modèles d’iPhone 12 Pro avec 128 Go, 256 Go et 512 Go, l’iPhone 13 de cette année pourrait pousser le modèle de base à 128 Go et abandonner la version d’entrée de gamme de 64 Go.

Counterpoint affirme que 128 Go est en train de devenir la norme minimale pour les capacités de stockage dans le milieu et le haut de gamme du marché.

Lorsque . a demandé à ses lecteurs s’ils étaient prêts à acheter un iPhone de 1 To, 70% ont dit que c’était «exagéré», tandis que plus de 12% en achèteraient sûrement un, suivis de 11% de nos lecteurs qui attendraient de voir si c’était nécessaire. .

Pour le moment, les analystes de Wedbush affirment que le lancement de l’iPhone 13 plus tard cette année est susceptible d’arriver avec une nouvelle option de stockage haut de gamme de 1 To. Vous pouvez en savoir plus sur les rumeurs sur l’iPhone 13 ici.

