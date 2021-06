Un iPhone plus gros et moins cher ? Ce sera peut-être une réalité en 2022 | La technologie

Britney Spears demande de retirer la tutelle de sa succession 1:54 Note de l’éditeur: Kara Alaimo, professeure agrégée de relations publiques à l’Université Hofstra, est l’auteur de “Pitch, Tweet or Engage on the Street: How to Practice Global Public Relations and Strategic Communication”. Il a été porte-parole des affaires internationales au département du Trésor sous […] More