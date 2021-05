Un Iranien “ décapité par son frère et ses cousins ​​pour être gay ” ⋆ .

La sexualité d’Alireza est apparue lorsqu’il a demandé une exemption du service militaire obligatoire de l’Iran

Un homme en Iran aurait été décapité par sa propre famille pour être gay, quelques jours avant qu’il ne soit censé quitter le pays.

Alireza, 20 ans, aurait été assassiné par son frère et leurs deux cousins ​​masculins après avoir découvert la sexualité d’Alireza.

Malheureusement, il prévoyait de quitter l’Iran et d’aller vivre avec son partenaire, Aghil Abyat, en Turquie, mais il a été tué quelques jours avant son arrivée.

Alireza avait demandé à être exempté du service militaire obligatoire en révélant sa sexualité, selon 6Rang, le réseau iranien des lesbiennes et transgenres.

Mais il n’était pas là lorsque sa carte d’exemption est arrivée chez lui à Ahvaz et que son frère l’a reçue, découvrant qu’Alireza était gay.

Mardi, peu après 19 heures, le frère d’Alireza a déclaré qu’ils devaient se rendre au village de Borumi pour voir leur père.

Alireza, ignorant que son frère était au courant de sa sexualité, est monté dans la voiture.

Mais une fois arrivés, deux cousins ​​masculins ont rejoint le frère et auraient aidé à décapiter Alireza.

Ils auraient laissé le corps du jeune homme sous des palmiers et auraient ensuite appelé sa mère pour lui dire “ nous l’avons achevé ”, a déclaré Abyat à IranWire.

Alireza espérait quitter l’Iran et aller vivre en Turquie avec son partenaire



Le frère d’Alireza a découvert qu’il était gay lorsque sa carte d’exemption militaire est arrivée chez lui

Abyat a déclaré que la mère d’Alireza était tellement choquée par ce qui était arrivé à son fils qu’elle a dû être hospitalisée.

Les trois suspects ont été arrêtés et seront probablement jugés pour meurtre.

Abyat a déclaré: “ Rien n’est plus difficile que de s’attendre à voir quelqu’un que vous aimez dans quelques jours et, soudain, vous entendez qu’il est mort.

«Rien n’est plus difficile que de ne jamais pouvoir le voir ou entendre sa voix pour toujours. C’est une douleur atroce qui restera dans mon cœur jusqu’à la fin des temps.

Les militants des droits de l’homme dénoncent depuis longtemps la discrimination et le danger auxquels les personnes LGBTQ + sont confrontées en Iran.

L’homosexualité est passible d’exécution en Iran, et de nombreux homosexuels sont assassinés dans des «crimes d’honneur» perpétrés par leurs propres familles.

Plus: Nouvelles de la criminalité



En moyenne, six Iraniens homosexuels sur 10 ont été agressés par leurs proches et près de 50% ont été agressés sexuellement en public, selon un rapport de 2020 6Rang.

L’avocat des droits humains Gissou Nia a tweeté: “ RIP Alireza. Brutalement tué et éliminé par sa famille à cause de sa sexualité. Les attitudes culturelles de la société envers l’homosexualité sont un problème littéral de vie ou de mort.

«Ce qui aggrave le problème, c’est lorsque les lois d’un État n’offrent aucune protection».

L’auteur Senthorun Raj, qui écrit à propos de la loi LGBTQ +, a déclaré: “ Nous devons continuer à nous battre pour mettre fin à la criminalisation, à la stigmatisation, au maintien de l’ordre et aux abus que les homosexuels doivent endurer pour simplement exister. ”

