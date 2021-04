Un jambon de l’Ouest des champions

04/05/2021

À 23:25 CEST

Alex Carazo

Qui dirait à un fan de ‘Hammer’ que le Jambon de l’Ouest J’allais être dans Positions de la Ligue des champions à huit jours de la fin à la fin du premier ministre. C’était quelque chose d’impensable en début de saison, d’autant plus avec les problèmes institutionnels que traînait le club et même avec des rumeurs de rupture au sein du vestiaire. Mais les voilà, quatrième classés.

David Moyes a réussi à construire une équipe solide, capable de se battre pour de grands buts et de mener 3-0 au Molineux Stadium en fin de pause. D’abord Lingard, qui est en pleine résurrection en tant que footballeur dans son affectation à l’équipe de Londres, puis Fornals et Bowen ont quitté la réunion pour la condamnation.

Seulement une Le mouvement stratosphérique d’Adama juste avant la mi-temps a permis aux loups couper la distanciation par la médiation Dendoncker. L’ailier espagnol a fait usage de son meilleur attribut, ra fait écho au ballon sur son propre bord de la zone et a commencé à conduire vers la zone rivale comme si demain n’existait pas. Personne n’a pu l’arrêter. De plus, après la course sans fin, il a atteint la ligne de fond et a servi un centre mesuré à la tête du milieu de terrain belge.

L’objectif de Fabio Silva en seconde période, il a mis de l’excitation dans le match, mais ce West Ham est en compétition comme peu d’autres cette saison. Il est resté ferme, a rassemblé les lignes et a réussi à sceller le match de la défense.

Everton trébuche

Il avait dans sa main l’ensemble de Ancelotti à égalité de points avec Tottenham et Liverpool et se lancer pleinement dans la lutte pour la Ligue Europa et la Ligue des champions. Mais cela a encore échoué. Une fois de plus, il a perdu des points à Goodison Park, impardonnable pour une équipe qui vise à entrer en compétition européenne.

James a réussi à battre un Guaita incommensurable qu’il soit à nouveau le meilleur de son équipe. Gardé en vie Palais jusqu’à la fin du match, quand il est apparu Batshuayi pour marquer le but égalisateur deux minutes seulement après être entré sur le terrain de jeu. Ancelotti ne pouvait pas y croire.