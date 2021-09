Un jardin avec un survol au-dessus est une oasis de verdure dans la jungle de béton de Mumbai

in

Un lopin de terre de 660 m, pris en sandwich entre Ruia College et King’s Circle à Mumbai, est devenu une étude sur la façon dont les citoyens proactifs et les responsables municipaux peuvent créer de l’art dans une jungle de béton.

Le terrain situé sous l’un des survols les plus fréquentés de la ville a été transformé en parc public après des années d’efforts de la part des résidents locaux. Le parc de 7 200 m² est une oasis précieuse entre deux chaussées de part et d’autre, un lieu de répit.

Nommé d’après le survol, le parc Nanalal D. Mehta est né de la volonté des riverains d’embellir le lieu. Bien que les rencontres avec les responsables de la Brihanmumbai Municipal Corporation n’aient pas toujours été agréables, les résidents rejetant même les idées de l’organisme civique pour l’espace, le produit final a été un énorme succès, a déclaré Nikhil Desai, un ingénieur à la retraite du quartier à The Indian Express. Desai a été parmi les premiers résidents à avoir lancé l’idée de transformer l’espace en parc public.

La piste de marche en mosaïque aux teintes bleues est le premier aspect frappant du parc. Il ressemble au fond d’une piscine et a été conçu autour de la Narmada – de son point de départ Amarkantak à l’endroit où il rencontre la mer d’Arabie à Bharuch. La rivière est la passerelle bleue, avec des paysages et de la verdure sur les côtés symbolisant huit points de repère situés le long de la rivière. Les sièges ressemblent également aux marches d’un ghat au bord de la rivière.

Le jardin est couvert par la largeur du pont au-dessus, le gardant ombragé pendant la journée. Lorsqu’il pleut, cependant, l’eau s’écoule à travers la mince séparation du survol.

La zone est clôturée par une grille de fer, cachée à l’œil nu par le feuillage dense le long de la passerelle.

Desai a dit qu’il était totalement sûr pour la circulation à l’intérieur. Cependant, le bruit est assourdissant car le bruit des moteurs et le son des klaxons ne peuvent être coupés sans casque antibruit ou sans écouteurs.

Les gens se promènent dans le parc pour brûler des calories, tandis que les bancs offrent aux seniors un espace de repos.

Pooja Chedde, étudiante en classe XII, a déclaré qu’elle était une visiteuse régulière lorsqu’elle souhaitait une pause dans ses études. Alors que Chedde n’a commencé à venir au parc que récemment, sa mère est une habituée et adore l’espace. C’était un lieu de rencontre régulier pour les étudiants du Ruia College avant la pandémie.

L’idée de construire un jardin public est venue des habitants des immeubles situés de part et d’autre de l’autopont. Le pont venait juste d’arriver et l’espace en contrebas servait de parking pour les taxis. Les habitants craignaient qu’il ne devienne un urinoir à ciel ouvert, a déclaré l’activiste citoyen Desai.

Une ordonnance de la Haute Cour de 2013 interdisant l’utilisation de l’espace sous les survols comme parkings a armé les citoyens. Lorsqu’ils ont contacté l’organisme civique pour la première fois, ils ont été redirigés vers l’Autorité de développement de la région métropolitaine de Mumbai (MMRDA), qui possédait le terrain situé sous l’autopont qu’elle avait construit.

La MMRDA a accepté la suggestion des citoyens et a invité les acteurs privés à soumettre des manifestations d’intérêt pour l’exécuter. Il a également demandé aux habitants de proposer des idées, mais celles-ci se sont avérées fantaisistes et coûteuses.

Desai a déclaré que quelqu’un voulait un terrain de basket tandis qu’un autre voulait un terrain de badminton. La MMRDA avait également demandé aux résidents de collecter la moitié de l’argent – ​​1,50 crore de roupies – pour que le projet décolle.

La collecte de fonds s’est alors heurtée à un mur, tandis que la MMRDA a cédé le terrain à l’organisme civique. Certains résidents ont également approché le législateur local, qui a promis de mettre en œuvre le plan. Mais après avoir à peine gratté les élections de 2014, la promesse a été oubliée.

Desai a ensuite approché le commissaire supplémentaire de l’organisme civique, SVR Srinivas. En peu de temps, il avait préparé son propre plan.

L’ingénieur civil de Garden Infrastructure Cell, Umesh Parvade, a déclaré que les membres de la communauté étaient en colère parce que l’organisme civique avait rejeté leur plan précédent, qui était jugé non viable. Ils ont même essayé d’arrêter les travaux du jardin. Mais ils se sont vite rendu compte que le corps civique avait construit un parc à la pointe de la technologie et l’ont finalement apprécié. Le projet a été achevé en 2015 et le parc a été remis au service des jardins, a déclaré Parvade.

Des réservoirs spécialement construits à une extrémité du jardin fournissent de l’eau pour les plantes. Il y avait un éclairage sur toute la longueur du parc à travers les parterres de feuillage qui rendait l’endroit magique le soir. Ces lumières ne fonctionnent plus, mais les marcheurs en fin de soirée reçoivent suffisamment de lumière des réverbères.

Desai a déclaré que l’idée du jardin avait également reçu des compliments de la part d’expatriés indiens aux États-Unis et à Dubaï.

Le corps civique a maintenant suivi l’idée avec un parc public sous le survol du Dadar TT. Mais c’est un jardin de cinq sections à cause de plusieurs feux de circulation.

Alors que les gaz d’échappement des véhicules sont un problème pour le jardin survolant, les plantes agissent comme un bouclier vert, tandis que les masques induits par la pandémie bloquent les fumées.

