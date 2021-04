Un jardin intelligent dans une maison intelligente: c’est tout ce dont vous avez besoin | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous avez une maison avec un jardin, la meilleure chose à propos de votre maison est sûrement le jardin, mais le jardin est aussi le pire pour tous les travaux nécessaires à son entretien. Bien que cela dépende toujours de sa taille, si vous en avez un qui a besoin d’être arrosé et tondu, cela peut devenir un autre travail.

Mais la quantité de produits connectés qui existent actuellement s’étend également à l’extérieur, au jardin. Avec ces produits avec connexion WiFi ou Bluetooth vous pouvez contrôler depuis le confort de votre mobile et où que vous soyez votre jardin.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Si vous pensiez que la quantité de produits connectés pour la maison était écrasante, vous ne croirez pas les produits que vous pouvez contrôler avec votre mobile et qui sont conçus pour prendre soin ou améliorer l’extérieur.

Voici quelques-uns des meilleurs produits dont vous avez besoin pour prendre soin de votre jardin comme il le mérite de votre mobile et aussi au meilleur prix. Si vous souhaitez les acheter sur Amazon, rappelez-vous qu’avec Amazon Prime, vous avez livraison rapide et totalement gratuite.

Haut-parleur intelligent

La nouvelle génération d’enceintes intelligentes les plus vendues d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

L’un des premiers produits dont vous aurez besoin pour contrôler les produits intelligents dans votre jardin est un haut-parleur avec un assistant virtuel, car beaucoup de ces produits ont la possibilité de contrôler avec Alexa ou l’assistant Google.

En ce moment, il n’y a rien de tel qu’un Amazon Echo Dot de 4e génération avec son nouveau design sphérique. Vous pouvez le trouver sur Amazon pour 44,99 euros. Mais si vous voulez une version moins chère, le Echo Dot de 3e génération il ne coûte que 39,99 euros.

Mais si ce que vous voulez, c’est faire le saut et en plus d’avoir un contrôle vocal, vous voulez également un écran pour, par exemple, voir la caméra de sécurité de l’extérieur, ce Amazon Echo Show 5 maintenant il en coûte 71 euros.

Si vous préférez une enceinte avec l’assistant Google vous avez proposé un Google Nest Mini pour seulement 39 euros et avec Siri le nouveau HomePod mini pour 99 euros en PcComponentes.

Extension de réseau WiFi

Routeur bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz pour une installation en extérieur en mode pont, répéteur ou en tant que routeur normal.

Il est peu utile d’avoir toute la puissance des produits connectés à Internet à l’étranger si le WiFi ne vous parvient pas. Pour cela Extenseurs de réseau WiFi ce sont de bons éléments pour que le réseau se réplique et que la couverture atteigne l’étranger.

La meilleure option pour connecter votre jardin à Internet est d’installer un routeur extérieur. Ce modèle Joowin AC1200 dispose d’une connexion bi-bande allant jusqu’à 300 Mbps dans le 2,4 GHz et jusqu’à 867 Mbps dans le réseau 5 GHz pour moins de 85 euros. Bien sûr, cela vous oblige à prendre un câble réseau de votre maison à l’extérieur.

Ce répéteur vous permet d’étendre votre signal WiFi domestique et a une capacité allant jusqu’à 300 Mo par seconde. Il dispose d’une prise de courant et peut être configuré très facilement depuis l’application Xiaomi Mi Home.

Comme l’option ci-dessus n’est peut-être pas la meilleure dans tous les cas, l’option la plus économique et la plus facile à installer est un répéteur de réseau WiFi intérieur, mais placez-le dans une prise près du jardin.

La plupart de ces produits connectés utilisent le réseau 2,4 GHz, donc ce répéteur TP-Link N300 Cela fonctionnera bien pour vous et ne coûte que 18 euros. Une autre option très bon marché et bien connue est le Répéteur WiFi Xiaomi Mi Pro qui coûte 15 euros.

Contrôle intelligent de l’irrigation

Contrôleur d’irrigation intelligent compatible avec Alexa, Google et Apple HomeKit. Il ne nécessite pas de concentrateur ou de passerelle car il se connecte directement avec Bluetooth.

Contrôler l’arrosage des pelouses, des arbres et des plantes est très important dans un jardin. Mais si vous n’êtes pas là toutes les semaines ou que vous souhaitez contrôler le calendrier ainsi que le débit d’eau dont votre jardin a besoin, les contrôleurs d’irrigation intelligents sont des produits dont vous aurez besoin.

Eve aqua fait partie des produits de cette catégorie. Il s’agit d’un contrôle d’irrigation intelligent qui se connecte directement à la prise d’eau, ouvre le robinet et se configure à partir de son application lorsque vous souhaitez qu’il ouvre le débit ou crée un calendrier pour s’ouvrir et se fermer automatiquement. Il est compatible avec tout type de raccordement de tuyau. Il peut être obtenu sur Amazon pour 99 euros et est compatible avec le HomeKit d’Apple.

En échange Netro Pixie C’est une minuterie intelligente pour les robinets avec connexion WiFi et qui n’a pas besoin de piles, car avec son panneau solaire, elle est capable d’obtenir toute l’énergie dont elle a besoin. Son prix est de 129,99 euros mais il ne nécessite pas d’entretien et tant que vous l’avez dans une zone où il est éclairé, vous n’aurez aucun problème.

Obtenez la minuterie intelligente Netro Pixie pour 129 €

Parmi les produits connectés qui ressemblent à des contrôleurs d’irrigation traditionnels, ceux que vous pouvez connecter à un système de risque d’arrosage, ce système Orbit Il dispose du WiFi, d’un écran LCD, de son propre boîtier étanche pour le placer à l’extérieur et contrôle jusqu’à 12 stations. Son prix est de 215 euros sur Amazon.

Obtenez le programmateur Orbit 94550 avec 12 zones d’irrigation pour 215 €

Capteurs d’humidité

Capteur conçu pour l’enterrer à côté des plantes dans toutes sortes de sols et avec une connectivité Bluetooth pour le mobile. Mesurez l’humidité, la lumière, la fertilité et la température du sol pour savoir quand arroser ou traiter la surface.

Pour garder vos plantes bien hydratées ou pour contrôler l’humidité du sol, il existe des produits connectés qui mesurent en temps réel et vous indiquent quand il est temps d’arroser.

Celles-ci capteurs d’humidité connectés Ils sont disponibles dans divers magasins et sont les mêmes sous des noms différents. En Amazonie, nous trouvons ce capteur qui mesure les niveaux d’humidité, de lumière, de fertilité et de température du sol pour 21 euros. Il est compatible avec une application appelée Flower Care pour Android et pour iOS.

Sur AliExpress, vous pouvez trouver le même modèle, avec le même design mais avec un nom différent pour 15 euros avec livraison gratuite et également avec livraison en seulement 10 jours.

Lumières intelligentes

Applique murale intelligente compatible avec le système d’éclairage Philips Hue à installer à l’extérieur, compatible avec Alexa et Google Home.

Si vous avez besoin d’éclairer votre jardin et que vous êtes satisfait de vos lumières intelligentes dans votre maison, sachez que vous pouvez également acheter des lampes et des ampoules intelligentes conçues pour être à l’extérieur, même par mauvais temps.

Philips Hue est le système d’ampoules intelligentes le plus populaire et vous serez peut-être surpris d’apprendre que son système s’étend également à l’extérieur de votre maison.

Philips Hue Lucca C’est une applique murale d’extérieur au design rond qui coûte moins de 70 euros

Philips Hue Econic est une autre applique murale au design plus traditionnel et à l’éclairage RVB pour moins de 150 euros.

Philips Hue Turaco C’est un piédestal ou un mur avec une connectivité sans fil qui donne une faible lumière sur les routes la nuit et chacun coûte environ 99 euros

Tous sont compatibles avec Alexa, Google et Siri et nécessitent le pont de connexion Philips.

Ampoules intelligentes RVB que vous pouvez contrôler depuis une application ou des assistants virtuels tels qu’Alexa ou l’assistant Google. Il a une application pour Android et iOS.

Mais vous pouvez toujours utiliser n’importe quelle applique murale que vous trouverez en magasin et qui accepte les ampoules traditionnelles. C’est pourquoi les ampoules WiFi colorées sont toujours une excellente ressource et que vous pouvez également combiner dans un environnement.

Ce pack de 2 ampoules Nooie est parfait pour cet usage. Tant que vous les placez dans une applique ou une lampe à l’abri de la pluie et d’autres éléments, pour moins de 20 euros vous disposez de deux ampoules que vous pouvez contrôler avec Alexa ou Google.

Prises d’extérieur intelligentes

Prise avec connectivité WiFi conçue pour être installée dans des extérieurs étanches, avec deux prises. Il est compatible avec Alexa, Google et Siri, en plus d’avoir une application pour le contrôler et définir des horaires.

Les prises intelligentes d’extérieur fonctionnent de la même manière que celles que nous installons dans nos maisons, mais sont conçues pour se protéger des intempéries.

Avec une prise intelligente que vous contrôlez depuis votre application mobile ou avec un assistant vocal, vous pouvez allumer et éteindre tout appareil que vous avez connecté à votre guise, ainsi que créer des horaires de mise sous tension automatique à votre guise.

Parmi les modèles disponibles, nous recommandons cette prise d’extérieur Teckin avec deux prises et compatible avec les assistants. Cela coûte moins de 30 euros et il y a des coupons qui le mettent même à près de 20 euros. Meross Il a une autre prise avec un design différent et avec deux prises qui coûte 31,99 euros et est également compatible avec HomeKit.

Si vous voulez un seul adaptateur, cette prise intelligente extérieure de Bearware Il en coûte 17,85 euros.

Tondeuse à gazon robotisée

Tondeuse à gazon automatique avec batterie de 2 400 mAh capable de couvrir une surface jusqu’à 500 m² avec des obstacles et des pentes jusqu’à 25%. Lames rotatives de 3 hauteurs de 2 à 5 cm.

Si vous avez déjà un robot aspirateur dans votre maison, pourquoi ne pas faire de même avec la pelouse? Les tondeuses à gazon robotisées Ce sont des produits indispensables si vous avez une grande surface et que vous ne voulez pas passer une matinée entière à tondre l’herbe.

Le problème est que ce sont des produits assez chers car ils ont de grosses batteries, ils sont conçus pour résister aux éléments et ils ne sont pas aussi courants que ceux en intérieur. Mais il existe des options à bon prix comme cette tondeuse à gazon automatique WORX Lx797. Il en coûte 399 euros à Leroy Merlin et avec livraison à domicile en 3 jours.

Il peut travailler sur des surfaces jusqu’à 500 m² avec des obstacles et des pentes avec un dénivelé jusqu’à 25%. Il dispose également de 3 lames de coupe rotatives de 3 hauteurs pour couper l’herbe de 2 à 5 centimètres. En bon robot, il peut trouver sa station de charge lorsque sa batterie est épuisée.

Yard Force EasyMow 260 C’est une autre option peu coûteuse qui couvre 260 m² et coûte 310 euros chez Amazon.

Robot tondeuse avec connexion WiFi pour le contrôler depuis le mobile et avec autonomie pour couvrir des jardins jusqu’à 750 m² avec des pentes jusqu’à 35% sans problèmes.

Mais l’option la plus intéressante pour le jardin connecté est sûrement celle-ci Gardena Silenus Smart 750 Il couvre des surfaces jusqu’à 750 m² et dispose également d’une connexion internet via WiFi pour le contrôler depuis votre mobile. Son prix est de 1065 euros à Leroy Merlin avec livraison à domicile en 5 jours.

Il existe un modèle qui guérit jusqu’à 2000 m² et est disponible sur Amazon pour moins de 1 650 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.