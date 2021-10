Un jeu de calmar réel se tiendra en Corée du Sud Minus Killing

Le déguisement d’Halloween incontournable de 2021 ? Capture d’écran : Netflix

Dans la province de Gangwon, en Corée du Sud, un hôtel a annoncé qu’il organiserait une version réelle de Squid Game plus tard ce mois-ci.

Selon The Korea Times, l’hôtel St. John’s de Gangneung sera l’hôte de l’événement. Le site officiel de l’hôtel publie la version réelle de la populaire série Netflix, où le gagnant recevra 5 millions de won (4 178 $), bien moins que le prix en argent de l’émission.

L’événement n’est pas seulement réservé aux clients de l’hôtel, et tous les âges peuvent y participer. Il en coûte 10 000 won (8,39 $) pour s’inscrire à l’avance. Le Korea Times rapporte cependant que l’événement est déjà complet et qu’il ne reste plus de créneaux.

Les concurrents recevront une mystérieuse carte de visite avec un numéro de téléphone. Ensuite, ils iront dans une forêt de pins près de l’hôtel et s’affronteront dans quatre jeux : « la fleur de Mugungwha a fleuri » (« Red Light, Green Light » en anglais), tir à la corde, « ttakji chigi » (retournement de carreaux de papier) , et le défi « dalgona (bonbon plat) ».

L’art utilisé sur le site Web de l’hôtel représente des gardes à capuchon rose de style Squid Game avec des formes géométriques sur leurs masques.

Comme dans l’émission, ceux qui ne respectent pas les règles seront éliminés. Contrairement à la série, cela ne signifie pas une balle derrière l’oreille. De plus, l’identité de l’hébergeur ne sera révélée qu’à la fin.

Le Korea Times rapporte que la réaction à ce jeu de calmar réel a été mitigée, certains se demandant s’il violait les droits d’auteur de Netflix et si c’était une bonne idée d’organiser un tel événement pendant une pandémie.

Ce n’est pas la seule version réelle de la série populaire. Un autre aura lieu dans une aire de camping à Wonju, dans la province de Gangwon. Les participants revêtiront des uniformes verts en PE dans l’espoir de gagner 45 600 points à utiliser sur la plateforme en ligne Frip. Comme pour l’événement de l’hôtel St. John’s, les perdants ne seront pas tués. Ouf, Dieu merci !