Un jeu de cartes par le Shyamalan des jeux vidéo

Le monde est un endroit confus et désordonné, mais alors que je suis assis ici devant mon ordinateur portable à lutter contre mon humanité, je suis absolument sûr de deux choses : mon estomac me fait très mal et je suis fatigué des manigances de Daniel Mullins. Le premier, je suppose, est le résultat d’un mauvais carne asada, tandis que le dernier m’est venu à l’esprit plusieurs heures après le début de ma partie d’Inscryption, la dernière méta-expérience du gars derrière Pony Island et The Hex.

Depuis qu’il s’est fait un nom pour la première fois, le penchant de Mullins pour insuffler à ses projets des rebondissements à la M. Night Shyamalan a fait de lui une sorte de chouchou de l’indie. Et bien que cela soit en partie grâce au marché grand public largement dépourvu d’imagination de l’industrie du jeu vidéo qui aide tout ce qui est légèrement plus ambitieux que le dernier Call of Duty à ressembler à un chef-d’œuvre en comparaison, il ne fait aucun doute que la capacité unique de Mullins à pousser la narration interactive du média en territoire inconnu .

J’évoque Shyamalan parce que je vois des échos de sa trajectoire professionnelle dans la propre carrière de Mullins après ses débuts en 2016, Pony Island. Tout comme Shyamalan s’est mis sur la carte avec The Sixth Sense de 1999, un thriller surnaturel dont la révélation culminante que le protagoniste est réellement mort dans la première scène d’invasion de domicile du film n’a toujours pas perdu de son éclat après toutes ces années, le plus sinistre de Pony Island. une histoire à la minute près d’un jeu vidéo hanté a consacré Mullins comme quelqu’un à surveiller dans la scène des développeurs indépendants.

Et, pour le meilleur ou pour le pire, ces premiers succès informent encore aujourd’hui le travail des deux artistes. Shyamalan ne semble pas pouvoir écrire un film ces jours-ci sans une sorte de virage à gauche dans l’intrigue, alors que les deux jeux que Mullins a produits après Pony Island ont été pleins à craquer avec les mêmes révélations de méta-niveau que leur prédécesseur. Cela ne veut pas dire que les deux hommes ne sont pas des artistes convaincants et talentueux à part entière (je défendrai Lady in the Water jusqu’à mon dernier souffle), mais pour la plupart, vous savez exactement dans quoi vous vous engagez lorsque vous vous asseyez. avec une de leurs créations.

Heureusement, Inscryption, sorti le mois dernier sur Steam et GOG, ne vous fait jamais perdre votre temps en prétendant être autre chose qu’une autre entrée dans la ménagerie de Meta Mindfucks de Mullins. La première fois que j’ai démarré le jeu, le menu principal m’a accueilli avec plusieurs options : Nouveau jeu, Continuer, Paramètres, etc. Sauf, attendez une minute, Nouveau jeu est grisé ? Et la seule façon de commencer est de sélectionner Continuer ? Eh bien, cela doit signifier que quelqu’un d’autre a joué cette copie d’Inscryption avant moi ! L’esprit tourne.

Ce qui suit est en grande partie le même jeu vu dans le marketing de pré-version d’Inscryption. Vous êtes piégé dans une cabane et obligé de jouer à un jeu de construction de pont rudimentaire basé sur la faune contre une silhouette sombre. Vous traversez une carte ramifiée semblable à Slay the Spire de 2017 et recommencez depuis le tout début lorsque vous mourez. De temps en temps, vous êtes autorisé à vous lever de la table où le jeu se déroule, à explorer la cabine et à résoudre des énigmes qui déverrouillent de nouvelles cartes et objets qui se prolongent dans les parties suivantes.

C’est l’Inscryption dont je suis d’abord tombé amoureux. Bien sûr, le jeu de cartes est assez simpliste et facile à briser car on vous donne un meilleur matériel de construction de deck, mais à côté de l’appel omniprésent du genre roguelike « un essai de plus », l’atmosphère claustrophobe et le récit inquiétant étaient suffisants pour continuer à me ramener à la table. Mais, comme beaucoup de gens l’ont correctement supposé avant le lancement d’Inscryption, ce paramètre de cabine tombe bientôt au bord du chemin alors que le jeu avance avec audace dans les chapitres suivants.

Après avoir vaincu votre bourreau d’une manière élaborée qui n’aurait absolument aucun sens sans plusieurs autres paragraphes expliquant la tradition dense mais finalement sans importance du premier chapitre, l’option « Nouveau jeu » du menu principal d’Inscryption se déverrouille. C’est à ce stade que vous apprenez également que ce que vous avez vécu est en fait une séquence de jeu enregistrée par quelqu’un qui a trouvé des coordonnées sur une disquette enterrée contenant Inscryption tout en ouvrant des boosters pour un jeu de cartes physique du même nom.

C’est vrai : le protagoniste d’Inscryption – et par extension vous, en tant que personne jouant à Inscryption – est un YouTuber. Il est décrit comme un jeu d’horreur sur sa page Steam, après tout.

L’encryptage change alors radicalement. Lorsque vous commencez enfin un nouveau jeu, vous êtes plongé dans un monde de pixel art en 2D qui rappelle l’adaptation de jeu vidéo de 1998 du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Votre objectif ici est de vaincre quatre Scrybes, chacun avec sa propre mécanique unique. Là où le jeu dans la cabine se concentrait sur le sacrifice de cartes et parfois même sur l’utilisation des os qu’ils laissaient derrière eux pour invoquer des monstres plus puissants, le deuxième chapitre d’Inscryption double la mécanique avec un compteur d’énergie et des gemmes, qui dictent également quand et où vous pouvez et devez placer cartes sur le terrain de jeu.

Malheureusement, cette extension de l’ensemble de règles intervient en même temps que Inscryption devient beaucoup moins convaincant sur le plan narratif. En établissant une histoire en dehors du jeu lui-même, cela déprécie toute l’expérience en la transformant en le type de mystère de jeu de réalité alternative que nous avons vu tant de fois auparavant. C’est drôle qu’Inscryption s’appuie si fortement sur son personnage principal créateur de contenu dans les deuxième et troisième actes, car l’ensemble du jeu semble explicitement conçu pour répondre à l’industrie artisanale des chaînes « X Ending Explained » sur YouTube, le résultat de ce début des années 2010 saveur de la narration sur Internet qui traitait l’intrigue comme quelque chose à résoudre plutôt que comme un véhicule pour une thèse ou une émotion centrale.

Inscryption revient finalement aux escapades de la salle d’évasion de son premier chapitre – cette fois avec un capteur robotique et une esthétique de science-fiction plus grungy – mais à ce stade, le jeu m’avait bel et bien perdu.

Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il ne continue pas à faire Cool, Meta Things. L’un de mes moments préférés dans l’ensemble du jeu est venu quand on m’a demandé d’utiliser des fichiers réels sur mon disque dur comme cartes, et j’ai été menacé de leur suppression s’ils étaient vaincus. Les mécanismes sous-jacents restent également très amusants et engageants jusqu’à la fin, malgré le fait que la stratégie devienne de moins en moins importante à mesure que le jeu vous nourrit paresseusement de cartes plus puissantes. Il n’y avait plus l’impression qu’Inscryption se souciait autant de mettre en évidence ces points lumineux que de passer à la prochaine partie de l’histoire laborieuse.

En tant que jeu vidéo, Inscryption se réinvente constamment. Je me suis généralement lassé des roguelikes qui construisent des decks, mais la façon dont ses mécanismes ont itéré à travers les trois chapitres distincts était une véritable joie. Cela dit, le jeu de cartes au cœur d’Inscryption finit par ressembler à une réflexion après coup, emballé pour un thriller de réalité alternative séparé et totalement moins charmant. Et pour atteindre la fin de l’histoire artificielle « une société maléfique sort un jeu effrayant qui est devenu sensible et veut se répliquer via Steam », il a fallu succomber à une erreur de coût irrécupérable qui n’a évidemment pas porté ses fruits.

Si Inscryption n’était resté que dans cette cabine humide et horrible et avait développé cette expérience, je serais probablement parti en pensant que c’était une utilisation décente de mon temps. Mais dans l’état actuel des choses, le jeu n’est qu’une expérience clichée draguée dans le même bassin peu profond que les pseudo-mystères YouTube les plus artificiels d’Internet.