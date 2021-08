Un jeu de plateforme atrocement mignon pour Android, Bubble Tale est un jeu incontournable

L’attrait de Bubble Tale pour moi a été instantané et évident – c’est vraiment adorable ET c’est un jeu de plateforme. Certains de mes jeux préférés de tous les temps sont les jeux de plateforme, et je suis connu pour tout ce qui est écoeurant de mignon, donc c’était un coup de poing que je ne pouvais pas ignorer. Au-delà de toutes ces couleurs vives et de ces ennemis charmants, Bubble Tale a une substance réelle qui en fait plus qu’un éclat oubliable de douceur sucrée. Celui-ci est un candidat facile à notre meilleure liste de jeux Android, alors lisez la suite pour savoir pourquoi.

Malgré son emballage adorable, Bubble Tale est une expérience étonnamment simple en matière de gameplay. Avec peu ou pas de préambule, vous êtes directement lancé dans l’action comme une sorte d’hybride fée-lapin mignon. Les commandes pour l’aventure à défilement latéral sont simples : il suffit d’appuyer et de maintenir les commandes virtuelles gauche et droite. Vous avez également des boutons de saut et de bulle dans le coin opposé. Mais si la taille ou l’emplacement des boutons tactiles ne vous convient pas, vous pouvez redimensionner ou déplacer les boutons à votre guise – ou profiter de la prise en charge du contrôleur.

Bubble Tale est une pure expérience de plate-forme. Vous devrez naviguer dans ces niveaux difficiles en utilisant uniquement votre saut et votre bulle.

Je décrirais ce jeu comme une expérience de plate-forme assez pure. Votre objectif principal est d’atteindre la fin de chaque niveau en sautant à travers des niveaux intelligents et souvent difficiles. Outre votre saut standard, vous pouvez appuyer pour tirer une bulle directement devant vous. Vous pouvez en placer un stratégiquement pour rebondir dessus pour un saut en hauteur, faire des bulles d’ennemis pour empêcher les attaques ou utiliser des ennemis piégés comme tremplins vers des plates-formes plus élevées. Le placement des bulles est l’endroit où une grande partie de la finesse du jeu entre en jeu.

Les niveaux eux-mêmes sont des merveilles de pixels magnifiquement rendus, chacun contenant des zones cachées et des objets de collection pour encourager l’exploration. Dans le style traditionnel de la plate-forme de style rétro, il existe également des pièces dispersées dans les niveaux que vous pouvez ensuite dépenser dans la boutique du jeu pour acheter des objets qui peuvent vous aider en cours de route. Ces objets deviennent de plus en plus essentiels dans les niveaux ultérieurs, ce qui vous jette plus de dangers environnementaux et de boss coriaces.

Sur ses 3 mondes et ses 30 niveaux, Bubble Tale offre une expérience délicieusement mignonne mais stimulante.

Il y a trois mondes et trente niveaux dans Bubble Tale et dans l’ensemble, mon expérience dans le jeu a été superbe. Il existe cependant quelques fonctionnalités de qualité de vie qui pourraient améliorer encore Bubble Tale.

Premièrement, débloquer de nouveaux personnages ne fait vraiment rien. Les nouveaux personnages n’ont pas de capacités spéciales, ce qui les rend plus proches des skins que des personnages proprement nouveaux. De nouvelles capacités ajouteraient de la variété et de la valeur de rejouabilité aux mêmes niveaux. Deuxièmement, une fonction d’exécution serait génial. Le rythme par défaut de votre personnage n’est en aucun cas atroce, mais du point de vue de la commodité et du défi, il serait assez rad d’essayer de sprinter à travers certains des niveaux.

Bubble Tale est un contraste frappant avec l’action brutale et violente de Huntdown, le jeu de plateforme d’action le plus récent auquel j’avais joué avant cela. Rappelant la série Kirby à la fois dans l’exécution et l’ambiance, Bubble Tale est un excellent jeu et une grande valeur. C’est gratuit avec des publicités, mais vous pouvez faire un seul achat in-app de 1,99 $ pour supprimer les publicités (et soutenir les développeurs, qui ont fait un excellent travail ici). Alternativement, si vous êtes abonné à Google Play, le jeu est gratuit, sans publicité ni IAP. Ne dormez pas sur ce titre chéri !

Conte de bulles : quête de lapin

Bougez paisiblement vos ennemis, puis faites-les tomber brutalement dans l’oubli alors que vous traversez 30 niveaux d’excellence en matière de plate-forme dans Bubble Tale.

