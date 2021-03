Un «jeu de skate» inspiré des années 80, Wave Break éclabousse sur Switch ce printemps

Que se passerait-il si vous mixiez Wave Race 64 avec Le patineur professionnel de Tony Hawk et ensuite ajouté de violents animaux armés de fusils et les a jetés ensemble dans une arène de style arcade? Vous pourriez juste avoir Rupture de vague.

C’est vraiment un peu de tout, bien que cela soit décrit comme un « jeu de skate » se déroulant dans un monde inspiré des « 80s Miami Vice ». Le développeur Funktronic Labs a maintenant annoncé qu’il arriverait sur Nintendo Switch et PC « tard » ce printemps.

Wave Break sortira sur PC et Nintendo Switch

Fin du printemps 2021! ET PRÉSENTATION

Le jeu vous permet de jouer avec des amis (via le jeu local sur écran partagé) et en ligne contre des joueurs du monde entier. Les modes incluent Trick Attack, Deathmatch et Turf War.

Il y aura aussi un mode campagne, avec un « scénario épisodique » impliquant des armes à feu, des kickflips et de l’argent du sang. Oh, et il y a une bande-son « synthwave fraîche » pour tout sauvegarder. Vous aimez le look de ce jeu? Dites-nous ci-dessous.