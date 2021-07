un jeu de société pour sensibiliser à l’environnement

20/07/2021 à 9h30 CEST

« Si tout le monde gagne, vous gagnez & rdquor; est le concept philosophique africain sur lequel Ubuntu est basé, un mot utilisé par les Zoulous et les Xhosas qui fait référence au éthique et collaboration entre les personnes et qui sert de titre au jeu de société qu’une coopérative valencienne a lancé pour « sensibiliser et informer de manière ludique et amusante & rdquor; à propos de l’environnement.

Ubuntu est né pendant le confinement imposé par la crise sanitaire comme un jeu de société “pour soi”, a-t-il expliqué à Efe. Nuria Diaz, environnementaliste et partenaire fondateur d’EcoEvent, une entreprise dédiée au conseil, à la gestion et à l’organisation d’activités durables, dont le travail était, avant l’apparition du coronavirus, étroitement lié au secteur culturel et plus précisément aux grands festivals de musique en Espagne.

« Nous avons mené des campagnes de collecte sélective lors de ces festivals, mais du jour au lendemain l’activité a cessé et notre avenir immédiat est devenu assez incertain & rdquor ;, se souvient Díaz.

Pendant les périodes de restrictions et d’inactivité, les membres de l’équipe ils ont développé Ubuntu comme passe-temps, mais ils ont réalisé les possibilités de ce jeu de société lorsque « nous avons eu plus de 600 questions et quatre mois investis dans le travail et la recherche & rdquor; et c’est alors qu’ils envisagent de le lancer publiquement, en confiant la conception artistique à Jai Hernández (JotadeJai).

Mettre la collaboration en jeu

L’idée est de « transférer la philosophie africaine liée à durabilité et la collaboration à la mécanique du jeu & rdquor; pour véhiculer des informations environnementales ” et un peu de sensibilisation & rdquor; aux citoyens.

Pour ce faire, chaque acteur doit répondre à des questions centrées sur les enjeux du développement durable à partir de quatre sections générales – Économie et politique, Culture, Environnement et Société – pour avancer case par case jusqu’au Objectifs de développement durable personnel sur votre carton.

Au fur et à mesure que les joueurs terminent leur carte particulière, ils rejoignent d’autres “jusqu’à ce qu’à la fin ils forment tous une seule équipe et tout le monde gagne ou tout le monde perd& rdquor;, rapportant ainsi la situation à la société d’aujourd’hui.

Depuis le début, Ubuntu a été conçu pour éliminer la compétitivité car « nous ne voulions pas de rivalités entre les joueurs, car c’est le contraire de ce que nous recherchons : Soit nous apportons tous notre petit grain, soit nous le portons cru & rdquor ;, explique Díaz.

Atteindre plus de citoyens

Cette initiative vise à constituer non seulement un moyen de s’amuser mais aussi un outil d’éducation à l’environnement puisque « jouer, tout cela peut toucher beaucoup plus de gens, toucher plus de citoyens & rdquor ;.

Afin de financer le projet, ses créateurs ont lancé une campagne de financement participatif via la plateforme Goteo, « une page moins connue que d’autres comme Verkami, mais qui a un profil social, quelque chose de pertinent pour être un projet axé sur la sensibilisation& rdquor;, a expliqué Díaz.

De plus, ce modèle de financement est « une manière de tester l’accueil que notre jeu pourrait avoir sur le marché & rdquor ;, même s’il regrette que « parfois il n’y ait pas de retour direct & rdquor ; en référence à l’accueil reçu par rapport à l’effort pour faire avancer la campagne.

Leur objectif est d’atteindre un financement minimum de près de 13 000 euros avant la fin du délai fixé dans Goteo, afin de rallonger la durée et d’aspirer au chiffre qu’ils jugent optimal pour la réalisation du projet : environ 25 000 euros.

Campagne de financement participatif : https://www.goteo.org/project/ubuntu-juego

