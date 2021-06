Un jeu de vente au détail spécialisé pour le boom du logement

Le marché immobilier a atteint de nouveaux records en mai. Selon Redfin, le prix de vente médian des maisons a augmenté de 24 % en glissement annuel pour atteindre un niveau record de 354 250 $. Les prix demandés ont également atteint des records, atteignant une médiane de 361 875 $.

Un autre nouveau record comprend le fait que 51% des maisons se sont vendues au-dessus de leur prix d’inscription initial, une augmentation de 26% d’une année sur l’autre. Redfin a également noté que les maisons étaient restées sur le marché pendant 17 jours en moyenne, contre 36 jours il y a un an.

La vérité, c’est que la demande de logements est incroyablement forte en ce moment, et les gens cherchent à en retirer de l’argent. En fait, Realtor.com a découvert que la deuxième raison principale pour laquelle les propriétaires vendent est simplement de gagner de l’argent sur le marché immobilier actuel. .

Non seulement nous sommes actuellement sur un marché de vendeurs formidables, mais c’est aussi un moment idéal pour les stocks de constructeurs de maisons. le FNB SPDR S&P Constructeurs de maisons (NYSEARCA :XHB), qui suit l’industrie américaine de la construction résidentielle, est en hausse d’environ 25 % depuis le début de l’année.

Pour profiter de tous les aspects du boom immobilier, j’ai rempli mon Investisseur de croissance Acheter des listes avec fondamentalement supérieur les actions immobilières bien positionnées pour profiter de tous les aspects du boom immobilier.

L’un de ces stocks est HR (HR) ou du matériel de restauration. Il propose des meubles de maison de luxe, notamment des meubles, des tapis, des luminaires et des textiles. Ces meubles sont créés par des artisans, des designers et des fabricants de premier plan, et ils sont disponibles dans les galeries de vente au détail de la société, ainsi que dans des catalogues ou des livres sources, et en ligne sur les quatre principaux sites Web de RH : rh.com, rhbabyandchild .com, rhteen.com et rhmodern.com.

RH est également en train d’étendre sa marque pour inclure RH Guesthouses et RH Residences, qui permettent aux gens de séjourner dans des logements privés de luxe. La société prévoit d’ouvrir sa première RH Guesthouse à New York plus tard cette année et la deuxième RH Guesthouse à Aspen, Colorado, à l’automne 2022. L’Aspen Guesthouse devrait également inclure le premier RH Bath House & Spa.

Compte tenu de l’afflux de personnes qui achètent une nouvelle maison, ainsi que de beaucoup d’autres qui nichent dans leurs maisons actuelles au milieu de la pandémie, il y a eu une demande accrue de meubles de maison, ce qui a considérablement augmenté les résultats de RH.

Exemple concret : mercredi, RH a publié de superbes résultats du premier trimestre. Le bénéfice net ajusté a bondi de 375 % en glissement annuel pour atteindre 142,3 millions de dollars, contre un bénéfice net de 29,9 millions de dollars il y a un an. Le bénéfice ajusté par action a grimpé de 285% à 4,89 $, contre 1,27 $ il y a un an. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 4,10 $, de sorte que la société a publié une surprise de 19,3 %. Le chiffre d’affaires a augmenté de 78 % en glissement annuel pour atteindre 860,8 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires annuel devrait croître de 25 à 30 %, contre une croissance de 15 à 20 % par rapport aux estimations précédentes. Et pour le deuxième trimestre, le chiffre d’affaires devrait désormais augmenter entre 35% et 37%, par rapport aux prévisions précédentes pour une croissance de 25,9% à 26,1%.

La direction de l’entreprise a également noté : « Alors que l’exercice 2021 sera sûrement une histoire de deux moitiés, il existe de nombreux points de données qui nous portent à croire que notre solide performance se poursuivra tout au long du second semestre 2021 avec une nouvelle accélération de la croissance au cours de l’exercice 2022 et au-delà. Il s’agit notamment d’un marché du logement et de la rénovation solide, à la fois avec une demande refoulée et une longue traîne, un marché boursier record, des taux d’intérêt bas et la réouverture de plusieurs grandes parties de notre économie. »

Le titre a fait irruption jeudi matin, bondissant de près de 16% à la clôture. Avec plusieurs vents arrière dans le dos, je pense que la force de cette semaine sera le début d’une nouvelle tendance haussière.

