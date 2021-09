Un jeu d’horreur inspiré de Lovecraft explore le coût de la création

The Well est le dernier jeu d’horreur microscopique de Yames, le développeur derrière d’autres plats déconcertants comme Water Womb World et Discover My Body. Il faut environ 20 à 30 minutes pour aller jusqu’au bout (peut-être un peu plus si vous, comme moi, avez du mal à faire fonctionner le jeu en plein écran). Yames publie périodiquement ces petits jeux, d’abord sur leurs abonnements Patreon, puis pour une somme modique sur itch.io un peu plus tard. Ils sont secrets jusqu’à ce qu’ils ne le soient pas, et je ne me souviens toujours pas très bien comment je suis tombé sur eux.

Du 27 décembre 1929 au 4 janvier 1930, le célèbre auteur de fiction étrange et fanatique réputé HP Lovecraft a publié une série de 36 sonnets connus collectivement sous le nom de Fungi de Yuggoth. Le jeu de Yames The Well est basé sur le poème de 14 lignes du même nom, développant l’histoire d’obsession de l’original en une expérience interactive qui se joue avec un seul bouton. Les deux sont aussi macabres et beaux qu’on pourrait s’y attendre, mais le jeu est niché dans un endroit si profond et sombre dans mon esprit que je n’ai pas encore deviné comment le débusquer.

Au cours d’environ une demi-heure de The Well, vous utiliserez la touche Z pour abaisser une corde dans un trou dans le sol, la retirer, examiner ce que vous trouvez, caresser un chat amical et avancer dans le jeu. intrigue inquiétante. L’histoire traite d’un fermier du nom de Seth Atwood, qui, tout comme dans le poème de Lovecraft, est devenu fou en creusant un puits sur sa propriété. Son neveu, qui aidait au projet, l’a finalement tué et a gravé des « signes impies » dans son corps nu.

Capture d’écran : Yames / Kotaku

Depuis lors, le puits a été muré, et c’est à vous et à votre compagnon anonyme (il possède le chat, soit dit en passant) de voir où cela mène. Ce que vous trouvez est une collection déroutante de jetons, chacun plus déconcertant les uns que les autres : un totem qui se contracte et se transforme dans votre main ; quelque chose de charnu et de palpitant « comme le ventre d’une femme plein de limaces » ; et finalement, le cadavre du chat qui a gracieusement accepté votre affection pendant que vous travailliez, facilement identifiable par le médaillon pentagramme qu’il porte.

Soudain, vous êtes ailleurs, peut-être au fond du trou lui-même. C’est votre travail d’aider à la naissance de quelque chose. Vous tirez sur ce qui semble être un cordon ombilical jusqu’à ce que la créature soit libre. “Elle est belle”, sont les derniers mots que vous entendez avant le générique.

L’acte de créer quelque chose, qu’il s’agisse de noter un poème, de creuser un puits, d’accoucher ou de concentrer chaque fibre de votre être à guider une abomination surnaturelle à travers le tissu de la réalité, de son monde éthéré de tourments éternels à notre bien plus bref. – peut être douloureux. Pour vous dire la vérité, le simple fait de parcourir cette phrase précédente, en vous assurant de l’imprégner d’un sentiment de fluidité et de sens, a suffi à m’épuiser brièvement.

Je dis « peut être » parce qu’il y en a parmi nous pour qui la création, du moins pour les observateurs extérieurs, semble aussi instinctive que la respiration. Vous connaissez le type, les artistes brillants et naturels qui peuvent créer une magnifique mélodie originale quelques minutes après s’être assis à un piano, ou griffonner une caricature hilarante et réaliste du couple bruyant à la table d’à côté avec juste un crayon cassé et une serviette. Je ne fais pas partie de ces personnes. Bien sûr, ces compétences sont presque toujours le produit d’années de travail acharné dont je ne suis pas toujours au courant, mais je déteste et aime ces personnes dans une égale mesure tout de même. Mes propres flirts mineurs avec la création ne sont jamais aussi faciles.

Capture d’écran : Yames / Kotaku

J’ai vécu plusieurs épisodes nerveux d’intensités diverses lors de la rédaction de ma récente critique de No More Heroes 3, avec des solutions allant de « Je dois me lever et boire un verre d’eau avant de crier » à « Je vais me coucher et je dors pendant 14 ans. les heures.”

Non seulement était-il important pour moi de « faire les choses correctement » en tant que fan de longue date du travail de Goichi « Suda51 » Suda, mais aussi le fait que la critique professionnelle ne me vient toujours pas naturellement. Quand j’ai eu fini, j’avais l’impression que chaque phrase de cette critique de 2 056 mots m’avait été vicieusement arrachée. Et bien que cela ait été un peu rangé pour Kotaku, j’avais l’impression que mon sang était sur ces pages de brouillon aux côtés des comparaisons avec El Topo et Alejandro Jodorowsky.

Même les artistes les plus qualifiés sont limités par des limitations physiques. Aucune œuvre n’égalera jamais l’imagination illimitée de l’esprit humain. Le domaine du possible n’a pas à faire face au fait de cacher des coups de pinceau ou de se conformer à l’idée d’un universitaire d’une grammaire et d’un usage parfaits des mots. Des concessions, douloureuses ou dignes d’un haussement d’épaules, seront toujours nécessaires pour transformer quelque chose de la pensée en réalité ; personne ne franchit cette frontière sans perdre quelque chose dans le processus, que ce soit un doigt ou un ongle.

Le Puits parle ostensiblement d’un culte et de sa divinité monstrueuse, oui, mais il s’agit aussi du coût de la création. Des artistes de tous horizons et médiums gravent leurs œuvres dans leur peau pour que tout le monde puisse les voir. Ils abandonnent une partie d’eux-mêmes pour offrir au monde quelque chose de nouveau, même si cela ne correspond pas à l’image sans faille qu’ils ont dans leur esprit. L’artiste fait de son mieux pour façonner la réalité dans au moins une ressemblance passagère de la beauté dans leur imagination même si, à la fin, tout ce qu’ils voient est un gâchis sanglant et visqueux où d’autres perçoivent un poème, une sculpture ou un La peinture.