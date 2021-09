Un jeu d’intersaison NBA de “Croyez-vous…?”

C’est une tradition pas comme les autres. Verno et KOC jouent une édition intersaison NBA de « Do You Believe… ? Ils croient définitivement à la vie après l’amour, mais croient-ils qu’il existe un échange pour Kevin Love (0:30) ? Ils ont compris cela et la probabilité que Ben Simmons porte un uniforme des 76ers lors de la soirée d’ouverture (15h30), si Donda est bon (21h00) et si le Heat fait maintenant partie des quatre meilleures équipes de l’Est (29 :05). Ensuite, ils se demandent si les Clippers seront bons sans Kawhi Leonard (31:35), le niveau d’enthousiasme de Kevin pour la recrue des Patriots Mac Jones (41h00), les chances de Luka de remporter le MVP cette saison (51h00) et Suite.

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple