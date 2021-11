un jeu est-il vraiment le nôtre ?

Pendant quelques jours là-bas, nous gagnons tous des millions en dormant. Des élastiques étaient enroulés autour de bons déclencheurs à travers le monde, des consoles et des PC se jouant au milieu de la nuit comme un film Terminator sans incident. Lorsque nous nous sommes réveillés chaque matin, nous avons couru vers nos écrans comme des enfants vers un arbre de Noël et avons regardé nos comptes Forza Horizon 5 gonfler de crédits, d’XP, de patins et de points de compétence.

Le schéma s’est déroulé comme suit : vous avez lancé une version de 50 tours créée par l’utilisateur de la plus grande course du jeu, un circuit de 34 miles appelé The Goliath. Cela prendrait entre huit et dix heures, selon votre voiture, mais ce n’était pas un problème car ce n’est pas vous qui jouerez. Utilisant le freinage automatique et une nouvelle fonction d’autoguidage évidemment destinée à augmenter l’accessibilité à ceux qui ont des difficultés avec une manette, le jeu lui-même pourrait être chargé de conduire votre voiture à votre place. Tout ce que vous aviez à faire était de maintenir la manette des gaz avec un serre-tête.

Les fruits de ces 10 heures de travail ont été énormes – plusieurs millions de crédits, plusieurs millions d’XP accordant des dizaines de patinages de niveau, ce qui produirait plusieurs millions de crédits supplémentaires et de voitures gratuites, de nombreux points de compétence et un sentiment de saleté peu pénétrant.

La méthode AFK Goliath, comme on l’appelait, n’était que la plus populaire de plusieurs méthodes agricoles dans le nouveau titre stratosphériquement populaire de Playground Games. D’autres comprenaient la fermeture de l’application du jeu à un certain moment pour conserver les récompenses sans épuiser le nombre de tours et acheter des voitures non achetables et les retourner à l’hôtel des ventes via un problème de menu.

La semaine dernière, Playground Games a riposté. Le correctif du 17 novembre a corrigé les exploits, auxquels on ne pouvait que raisonnablement s’attendre, mais il a également appliqué un plafond XP aux événements. Il n’est désormais plus possible de gagner plus de 200 000 XP lors d’un seul événement, ce qui rend toute course AFK longue beaucoup moins efficace.

Les interdictions ont suivi. J’ai suivi ces développements de près, et je n’ai pas encore trouvé de joueur qui a sciemment été banni pour avoir utilisé uniquement des méthodes AFK. Il semble que la plupart des interdictions aient été appliquées aux joueurs qui ont utilisé des problèmes et des exploits comme le patinage des roues et les méthodes de voiture non achetables. Les joueurs qui ont utilisé des entraîneurs et des hacks tiers ont également été bannis. Pourtant, les joueurs AFK, et même ceux qui utilisent l’assistance à l’autoguidage pour jouer au jeu de la manière habituelle sont inquiets. Sans clarté sur ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas, il y a des tensions dans la communauté.

Tout cela pose la question : la copie de Forza Horizon 5 que nous possédons est-elle réellement la nôtre ou non ?

Id Software n’a révoqué l’accès de personne à Doom pour avoir tapé « IDKFA » dans la console. Ses programmeurs ont mis ce code dans le jeu en premier lieu, initialement pour les tests de débogage, puis ont laissé les clés du royaume là-bas pour que les joueurs les trouvent. Cela s’est donc poursuivi tout au long des années 90 – les codes de triche faisaient autant partie de l’industrie que les disques de démonstration, les seins virtuels géants ou les scandales des tabloïds.

Nous avons fait un peu d’agriculture AFK dans Gran Turismo 3 en 2001. Une Suzuki Escudo Pikes Peak Edition, une course d’endurance autour d’un circuit ovale et quelques blu-tack sur nos boutons X étaient suffisants pour gagner des centaines de milliers de crédits pendant la nuit alors que nous rêvions de Panoz Esperante GT1.

La différence, bien sûr, est que les univers que ces jeux ont créés lorsque nous les avons démarrés n’existaient que sur nos machines. Forza Horizon 5 est un monde partagé, ce qui est une façon plus conviviale de dire les jeux en tant que service. Si certains joueurs gagnent des millions et des millions de crédits en peu de temps, l’économie de l’hôtel des ventes s’effondre effectivement en raison de l’hyperinflation. Pire encore, le goutte-à-goutte soigneusement mesuré des incitations à continuer de revenir a été remplacé par un flot de tout ce que les joueurs veulent à la fois.

Il n’est pas impossible de ressentir de la sympathie pour Playground Games, dont l’équipe a passé des années à construire un monde, à modéliser méticuleusement des voitures et à concevoir un certain nombre de systèmes pour garder les joueurs engagés dans les deux. Pour des raisons à la fois juridiques et, la plupart en conviendront, morales, ils ont le droit de protéger leur propriété intellectuelle contre les piratages.

Mais qu’en est-il des joueurs, aussi petits soient-ils, qui seraient en fait restés assis pendant dix heures pour boucler 50 tours du Goliath, ou de tout autre circuit du jeu ? Ce genre de dévouement devrait être récompensé. Gran Turismo 5 vous a activement encouragé à terminer des courses de 24 heures. Forza Horizon 5 vous dit maintenant, assez fermement, qu’environ une heure suffit, merci beaucoup.

Qu’en est-il des joueurs comme la fille de ce Redditor, qui n’a qu’un seul bras et utilise donc l’autoguidage pour jouer avec son père ? Il est presque certain que personne ne serait banni pour l’utilisation de cette assistance, mais les « contrôles pour arrêter un exploit avec les aides au conducteur » détaillés dans le dernier correctif réduisent-ils les récompenses qu’elle gagne en jouant ?

Peut-être le plus pertinent, si nous décidons collectivement que nous le voulons, ne devrions-nous pas être autorisés à briser le monde du jeu pour lequel nous avons payé 50 $ pour habiter ? En 1997, les joueurs d’Ultima Online ont tué Lord British, l’avatar du chef d’Origin, Richard Garriott, dans une démonstration de défi et de ridicule si célèbre que c’est probablement la seule chose que vous sachiez à propos d’Ultima Online. Lorsque la guerre éclate dans EVE Online, des milliers de dollars réels de dommages collatéraux sont encourus. Pourquoi le monde virtuel de Forza Horizon 5 devrait-il être plus sacro-saint ?

Il y a des années, nous avons fait la paix avec le fait que nous ne possédions pas notre musique, mais que nous la louions plutôt sur Spotify sur une base mensuelle. Nous faisons la même chose avec la télévision et les films. Si Netflix décide de ne pas renouveler ses droits sur Mean Girls, c’est fini. Spotify retire un tas de discographies d’artistes K-Pop : disparu de votre vie.

C’est aussi la vérité troublante des jeux en tant que service. Nous ne possédons pas le produit. Le produit est plus gros que nous, et notre progression soigneusement mesurée est cruciale pour la longévité du produit. En fin de compte, tout comme nous le faisons avec la musique ou les films, nous décidons si le compromis entre propriété et commodité nous convient. Et dans les jeux, où nous sommes habitués à avoir un domaine absolu, l’accord semble peut-être moins attrayant.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.

