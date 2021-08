Un jeu et une montre Nintendo mystérieux et super rares découverts aux enchères

Une liste Yahoo Auctions au Japon a récemment fait les gros titres de la communauté des collectionneurs lorsqu’elle a proposé à l’achat d’un jeu et d’une montre Nintendo si rare que beaucoup de gens étaient convaincus qu’il était faux.

Comme l’explique Florent Georges, super fan de Nintendo et auteur de l’incroyable série de livres History of Nintendo, Florent Georges l’explique dans la vidéo ci-dessous, ce Game & Watch particulier est venu dans une boîte Donkey Kong au détail ordinaire, mais sur sa plaque supérieure il y avait une illustration de trois hommes, ainsi qu’une note commémorative sur Nintendo ayant vendu 20 millions d’appareils Game & Watch.

Ces notes ont déjà été vues dans d’autres Game & Watches rares, mais la présence des trois hommes ici est ce qui a rendu cette unité particulière si mystérieuse. L’un était la légende de Nintendo Gunpei Yokoi, mais les deux autres, Momose et Ishida, étaient de parfaits inconnus et n’avaient apparemment jamais été des employés de Nintendo.

Ce fait, le style d’illustration et quelques autres petites choses – comme l’absence de numéro de série – ont convaincu beaucoup de gens que l’unité était un faux, mais comme Georges l’explique, après quelques recherches, il s’avère que l’unité était très probablement légitime, et incroyablement rare à cela.

Les trois hommes ont été dessinés par l’artiste légendaire Makoto Kano (qui a travaillé sur tout, du Metroid original au Pokémon Stadium), et après quelques recherches par Georges et quelques amis découverts, les deux autres n’étaient pas des employés de Nintendo, mais plutôt des partenaires impliqués dans le production de matériel Game & Watch. Momose était le directeur de l’usine qui produisait les plaques en aluminium trouvées sur chaque Game & Watch, tandis qu’Ishida était un employé de cette usine qui était le contact direct de Nintendo.

Armés de toutes ces informations, et étant probablement l’un des rares à avoir été fabriqués (peut-être même un seul pour chacun des hommes représentés), Georges et d’autres collectionneurs se sont associés pour essayer d’acheter l’unité aux enchères afin qu’ils pourraient l’ajouter à leurs collections historiques. Malheureusement, leur compte Yahoo était limité à une enchère maximale de 1 000 000 , et l’enchère gagnante a finalement été de… 1 000 100 , mais comme Georges termine la vidéo en disant, il y a toujours de l’espoir que l’acheteur, réalisant la rareté et la valeur article, était également quelqu’un qui s’était engagé à le préserver, et était peut-être même Nintendo lui-même afin de l’ajouter à leur prochain musée.

La vidéo ci-dessous est en français, mais les sous-titres en anglais sont disponibles une fois que vous les avez activés.