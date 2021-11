Un jeu indépendant japonais obtient des chambres à thème à l’hôtel de Kyoto

Le pingouin fume, mais je pense que c’est une chambre non-fumeur. Image: Hôtel Antichambre Kyoto/Hako Life

Dans le passé, Kotaku vous a informé des chambres à thème dans les hôtels japonais. En règle générale, ces salles sont destinées à des franchises établies comme Kingdom Hearts. Mais maintenant, un hôtel de Kyoto propose une chambre recouverte d’un jeu indépendant japonais, Unreal Life.

Le jeu primé Unreal Life est sorti sur Nintendo Switch et Steam. Voici la description du jeu :

Après avoir perdu ses souvenirs, la fille ne pouvait se souvenir que d’un seul nom : « Miss Sakura ».

Elle partit à la recherche de Miss Sakura, aidée par un feu de signalisation parlant et par le pouvoir de lire les souvenirs des choses qu’elle avait touchées. « Unreal Life » est l’histoire de son voyage.

Comparez les souvenirs du passé avec le présent, résolvez des mystères et suivez la fille et le feu de circulation dans ce jeu d’aventure et de puzzle atmosphérique. Suivez les souvenirs, suivez le chemin, et ce que vous trouverez, c’est…

L’hôtel Anteroom Kyoto s’est associé au développeur d’Unreal Life Hako Life pour créer deux chambres à thème. Mais ce n’est pas seulement une collaboration dans laquelle l’imagerie est partout. Oh non, il y a plus. Hako Life a conçu des équipements sur le thème d’Unreal Life, tels qu’un sac à linge et une brosse à dents, et a même créé un mini-jeu juste pour les invités.

Un jeu vidéo pour les invités. Image: Hôtel Antichambre Kyoto/Hako Life

L’hôtel préparera même les repas trouvés dans le jeu pour les invités. C’est l’expérience totale d’Unreal Life, je suppose.

Cela a l’air délicieux. Image: Hôtel Antichambre Kyoto/Hako Life

Si vous connaissez Kyoto, l’hôtel lui-même se trouve à quelques pas de la gare de Kujo et dispose d’une galerie d’art et de plusieurs salles à thème. Cela ressemble à un hôtel soigné.

Cette pièce semble très bleue. Mais je pense que c’est l’éclairage. Image: Hôtel Antichambre Kyoto/Hako Life

Actuellement, le Japon interdit aux touristes d’entrer dans le pays en raison de la pandémie de covid-19, mais une fois que cela sera levé, nous espérons que les fans de jeux indépendants internationaux pourront rester dans les chambres.

Il y a même des manettes sur la table pour que les gens puissent jouer. Image: Hôtel Antichambre Kyoto/Hako Life

Les salles Unreal Life seront disponibles jusqu’au 31 janvier 2022, alors espérons que l’interdiction des touristes sera levée plus tôt, plutôt que plus tard.