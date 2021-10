Un jeu NBA de « C’est vrai, c’est peut-être vrai, c’est ridicule »

Manic et excitable après une nuit très tardive de basket-ball Grizzlies-Warriors (0:30), Verno et KOC jouent à un jeu intitulé « C’est vrai, c’est peut-être vrai, c’est ridicule », dans lequel Chris déclare une réaction excessive de cette saison NBA donc loin et Kevin le juge vrai, peut-être vrai ou ridicule (10:45). Ils commencent par l’avenir de la relation de Jayson Tatum et Jaylen Brown (14:45), et discutent d’autres sujets comme les problèmes de James Harden (22:40), le nouveau succès des Wizards (50:15), et bien plus encore.

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

