“Un jeu ouvert, intense et beau nous attend”

13/09/2021 à 14:57 CEST

.

Le milieu de terrain de Villarreal Manu Trigueros Il a déclaré lors de la conférence de presse précédant le match de la Ligue des champions qu’ils jouent ce mardi contre l’Atalanta à La Cerámica qu’un match “ouvert, intense et beau” les attend.

« Il y a de la motivation pour se lancer dans une compétition comme celle-ci, que nous n’avons pas jouée depuis des années. Nous voulons nous battre et je m’attends à un match sympa et ouvert, nous verrons qui prendra le contrôle du ballon et du jeu& rdquor;., a déclaré le joueur, qui disputera son premier match dans la plus haute compétition continentale.

« J’ai de très bons sentiments pour jouer cette compétition. Oui, j’ai joué la Ligue Europa, mais je n’avais jamais joué la Ligue des champions”, a-t-il déclaré. Trigueros, qui a minimisé l’importance de ne pas avoir joué de match de Liga ce week-end. “Ne pas avoir joué donne des choses et en emporte d’autres, on a pu mieux travailler pour rencontrer le rival”, a-t-il ajouté.

Concernant l’Atalanta, il a affirmé que « c’est une bonne équipe, un rival qui pose de nombreux duels individuels. C’est une équipe solide qui vous demande beaucoup et qu’elle est très offensive. Mais nous avons travaillé pour pouvoir bien faire les choses. pour ce jeu. un rival qui vous serre beaucoup, ils vont avec beaucoup de monde là-haut et nous le savons. Ils deviennent fous avec leur organisation, nous savons qu’il faut être très concentré et faire très bien les choses & rdquor ;.

L’équipe italienne semble a priori la grande rivale de Villarreal pour pouvoir surmonter la phase de groupes et à cet égard Trigueros Il a commenté que « on ne sait jamais, a priori il semble que nous le jouions avec l’Atalanta, mais je pense que ce sera très ouvert jusqu’à la fin. L’importance de commencer à la maison est primordiale et nous savons que nous devons devenir forts & rdquor ;.

« L’équipe a un bon feeling et des attentes élevées. Si nous sommes à cent pour cent, nous sommes une équipe difficile à battre et cela peut aller loin. Je ne me considère pas comme un favori, il y a beaucoup de bonnes équipes et l’idée est de concourir de la meilleure façon. Ils ont de bons joueurs, de bons mécanismes pour attaquer et on sait ce qu’ils peuvent faire sur le terrain & rdquor;, a-t-il conclu.