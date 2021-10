Un jeu puissant sur une relation abusive

Souvent, la boucle de jeu dans les aventures pointer-cliquer implique des chasses au trésor sans inspiration pour des bibelots, sans prendre le temps d’apprécier pleinement l’histoire de ces objets. Le nouveau jeu Last Call s’attaque directement à cette lacune, en faisant de l’histoire d’objets apparemment ordinaires un élément central de son gameplay et en faisant jouer aux joueurs un rôle actif dans l’exploration du passé.

Last Call, présenté comme « un jeu d’exploration de poèmes autobiographiques », a été écrit, conçu et codé par Nina Freeman, en collaboration avec Jake Jefferies qui a travaillé sur l’art du jeu. Le jeu est basé sur les expériences vécues par les concepteurs d’amour et de violence dans les relations passées. Last Call est sorti gratuitement sur Itch.io le 29 septembre.

Lorsque le jeu commence, la narratrice et son petit ami violent ont mis fin à leur relation. Vous explorez l’appartement que les deux partagent, en fermant des cartons de déménagement remplis d’effets personnels. Ce faisant, vous trouvez des poèmes racontant l’histoire tumultueuse du couple.

Dès le départ, le jeu affiche des avertissements de contenu pour des descriptions textuelles de violence domestique, d’abus émotionnel et physique, de violence contre les femmes, d’idées et de tentatives de suicide et de contenu sexuel. Bien qu’aucun de ces actes ne soit réellement représenté, l’intensité de l’écriture rend les avertissements de contenu appréciés.

La première chose qui m’a saisi à propos de Last Call, c’est à quel point c’est une expérience interactive et exceptionnellement immersive. Lorsque vous commencez, on vous demande quelle couleur vous voyez lorsque vous fermez les yeux. Votre réponse devient la toile de fond des poèmes que vous trouvez. Ces poèmes mènent à l’aspect le plus puissant du jeu. Au fur et à mesure que vous lisez des poèmes de différentes étapes de la relation, vous absorbez les informations qu’ils véhiculent (ainsi que leur impact émotionnel) et choisissez parmi une variété de phrases qui flottent autour du poème, en prononçant votre réponse à voix haute.

Ces réponses incluent des phrases telles que « Je suis », « Dis m’en plus », « Je m’identifie », « Je sais » et « J’écoute ». Cela restera avec moi en raison de l’originalité de ce mécanisme et de la façon dont il favorise une connexion personnelle entre vous et le jeu. (Il existe également une option pour jouer au jeu sans utiliser son mécanisme de reconnaissance vocale.)

Il y a eu des moments où j’ai ressenti une profonde sympathie pour la narratrice parce que ses expériences faisaient écho à celles de mon passé. Vos réponses vocales ne s’apparentent pas seulement à des « pensées et prières », le genre de réponses qui pourraient presque invalider le traumatisme du narrateur. Ce sont plutôt des réponses réfléchies et significatives à ce qu’elle a vécu. Cela fait de la gravité de ses expériences et de votre compréhension de celles-ci une expérience viscéralement émotionnelle.

Je ne m'attendais pas à voir Remember Me dans cette boîte.

Avoir à vocaliser comment vous vous rapportez à l’expérience du narrateur ou souhaitez la consoler est puissant. Souvent, je me voyais dans les poèmes de la narratrice et dans le doute qu’elle portait. Lorsque ses expériences traumatisantes ont remplacé tout ce que j’avais vécu dans ma vie, la sympathie a cédé la place à l’empathie et je n’ai rien pu faire d’autre que de dire « je t’entends » ou « je comprends ».

Étrangement, un jeu qui m’a été rappelé en jouant à Last Call est Silent Hill 2. Les boîtes que vous trouvez ont une gouache, un feu pixélisé qui en sort, ce qui m’a rappelé la scène époustouflante de Silent Hill 2 où Angela Orosco se tient sur un escalier engloutie par les flammes. Orosco dit à James Sunderland que pour elle, c’est toujours comme ça. Cela reflétait pour moi comment les boîtes éparpillées dans l’appartement de Last Call avaient le potentiel d’abriter l’enfer personnel du narrateur, un enfer que je l’aidais à travers le traitement.

Je recommande de porter un casque lorsque vous jouez à Last Call, car il utilise le son de manière si efficace. C’est surtout une expérience silencieuse, en dehors de la musique ambiante, mais parfois des boîtes vous interpellent pendant que vous jouez. Les chuchotements du narrateur récitant des fragments de poèmes brisent le silence et vous devez localiser de quelle boîte les chuchotements proviennent, en abordant le traumatisme de cette mémoire avant de faire autre chose. L’effet, sans faute, a fait ramper ma peau pendant que j’explorais la maison. Les poèmes du narrateur sont parfois couplés à des images de Freeman elle-même, capturant son état émotionnel pendant la période de lune de miel de sa relation et ce qui a suivi. Tout au long des poèmes, il y a des moments où le narrateur est allumé au gaz et agressé verbalement et physiquement.

Malgré tout cela, Last Call n’a jamais l’impression de se vautrer dans un traumatisme. Plus vous emballez vos affaires, plus les pièces deviennent légères. Les fenêtres commencent à s’ouvrir, indiquant la guérison que le narrateur trouve alors qu’elle range le passé. À la fin du jeu, Freeman inclut un lien vers la National Coalition Against Domestic Violence, qui offre des ressources aux survivants de telles expériences. Last Call est un joyau de jeu qui vous attire via des mécanismes innovants et une écriture puissante, racontant soigneusement le cheminement d’une personne pour se remettre d’une relation abusive d’une manière que seul un jeu pourrait faire.