Un jeu qui a marqué un changement de pouvoir et changé le paysage de la rivalité alors que «pourquoi toujours moi» Mario Balotelli a renvoyé des voisins bruyants pour battre les hommes de Sir Alex Ferguson

Le temps passe vite quand on s’amuse… eh bien, c’est certainement le cas pour la moitié bleue de Manchester, dans une décennie riche en trophées depuis l’un des matchs les plus emblématiques de l’histoire de la Premier League.

Remarquablement, le samedi 23 octobre marque le dixième anniversaire de la défaite 6-1 de Manchester United contre Man City à Old Trafford – un match sismique dans l’histoire de la rivalité rouge et bleu de la ville.

Sergio Aguero a marqué le troisième but de la célèbre rencontre alors que Man City faisait une émeute à Old Trafford

C’était une journée à oublier pour Wayne Rooney et Manchester United… sauf qu’il n’y a aucune chance que leurs rivaux les laissent faire

Il s’agit de la plus lourde défaite des Diables rouges depuis la création de la Premier League en 1992.

Plus de records ont été battus, c’était aussi la pire défaite à domicile de United depuis plus de 56 ans et la première fois qu’ils ont concédé six buts à domicile depuis 1930.

Les Citizens ont égalé leur plus grande marge de victoires dans les derbys de Manchester et ce résultat a été une étape importante sous la propriété de Sheikh Mansour, menant au premier titre de Premier League du club.

Cela a mis fin à la domination des Diables rouges sur l’obtention de plusieurs titres de champion alors que le changement de pouvoir à Manchester a complètement changé le paysage du football anglais.

Mancini a guidé Man City vers la gloire de la Premier League en 2012

L’équipe de Sir Alex Ferguson n’a pas pu reproduire la victoire qu’elle a remportée contre ses rivaux les années précédentes, et il a exprimé ses frustrations après le match.

« C’était une mauvaise journée, cela ne fait aucun doute – c’est notre pire journée », a déclaré le légendaire manager de United.

« Avec la nature du club, nous reviendrons mais ce qui me préoccupe le plus, ce sont les buts pour et contre maintenant – c’était dix buts de différence aujourd’hui.

«Ce fut un coup dur pour nous parce qu’on ne sait jamais, la différence de buts peut compter. La plupart des années, c’est en notre faveur mais, à l’heure actuelle, ce n’est pas le cas. »

Les instincts de Fergie se sont ensuite avérés exacts lorsque Sergio Aguero de City a marqué son célèbre vainqueur de dernière minute contre les Queens Park Rangers lors de la dernière journée, pour assurer à Man City un premier titre de champion en 44 ans – battant United à la couronne à la différence de buts.

talkSPORT.com examine les trophées et les succès que les deux équipes de Manchester ont remportés au cours de la décennie qui a suivi cet affrontement fatidique, et il ne fait aucun doute que cela a déclenché une relève de la garde.

MANCHESTER UNITED : 4 TROPHÉES MAJEURS – Premier League (2013), FA Cup (2016), League Cup (2017), Europa League (2017)

Sir Alex Ferguson

Perdre le titre de Premier League face à ses rivaux a été douloureux pour Ferguson. Avec six matchs à jouer cette saison, les Red Devils avaient une avance de huit points sur City et personne n’aurait pu imaginer que son équipe abandonnerait sa position de pouvoir.

Perdre le titre d’une manière aussi dramatique signifiait que Sir Alex était déterminé à reconquérir la couronne, United l’ayant fait la saison suivante – mais ce serait la dernière de Ferguson dans la pirogue d’Old Trafford.

Le dernier grand coup de transfert estival des Écossais a été l’attaquant Robin van Persie d’Arsenal pour 25 millions de livres sterling, dont la forme de but à United a aidé les Red Devils à remporter leur 20e titre de champion lors de la dernière campagne de Ferguson.

Et Man United n’a pas remporté le titre de Premier League depuis…

Sir Alex Ferguson remporte son dernier titre de Premier League en tant que manager de Manchester United Moyes David: 2013 – 2014

Les 13 fois champions de Premier League ont nommé Moyes comme successeur de Ferguson et ont été considérés comme « l’élu », compte tenu de son palmarès à Everton pendant 11 ans.

Bien qu’il ait été sélectionné par Fergie, le temps de Moyes au club s’est avéré être un désastre – battant des records indésirables et assurant le plus bas total de points du club en Premier League depuis sa création en 1992.

Il a été limogé après que son équipe a perdu contre ses anciens employeurs, Everton à Goodison Park, avec quatre matchs à jouer – a terminé septième et a raté la Ligue des champions pour la première fois depuis 1995.

Louis van Gaal: 2014 – 2016

L’ancien entraîneur du Bayern Munich Louis van Gaal est venu à Old Trafford, après avoir aidé les Pays-Bas à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2014.

Il a eu une solide première saison en charge, terminant en quatrième position pour aider le club à sécuriser à nouveau le football de la Ligue des champions aux côtés de victoires mémorables contre Liverpool et Man City.

La saison suivante, United a terminé à la cinquième place et a raté une place dans la compétition d’élite européenne car ses performances étaient inférieures aux attentes.

Cependant, van Gaal a mis fin à sa carrière à United en battant Crystal Palace lors de la finale de la FA Cup 2016 à Wembley., bien que le triomphe de la coupe n’ait pas suffi à le maintenir au travail.

José Mourinho: 2016 – 2018

United a terminé sixième lors de la première saison de Special One, mais a ensuite remporté la Coupe EFL et la Ligue Europa avec style

Depuis la retraite de Ferguson, Mourinho a réalisé la meilleure campagne de championnat de United en terminant deuxième avec 81 points et en faisant l’une de ses meilleures réalisations de tous les temps.

Jose Mourinho a été limogé par Manchester United en 2018

Le syndrome de la troisième saison a de nouveau frappé Mourinho, après des désaccords avec le conseil d’administration sur le recrutement estival et ses retombées avec Pogba ont fait la une des journaux.

Avec seulement sept victoires sur les 17 premiers matchs, les performances ont commencé à décliner et le conseil d’administration n’a eu d’autre choix que de limoger Mourinho en décembre 2018.

Ole Gunnar Solksjaer: 2018 – présent

Ole Gunnar Solksjaer est revenu au club en tant que manager par intérim et a été nommé patron permanent en mars 2019.

Lors de sa première saison complète, l’équipe de Solksjaer a été impressionnante contre les meilleures équipes, réalisant des doublés en championnat contre ses rivaux City et Chelsea. Cependant, les résultats de United contre les équipes inférieures ont été coûteux et ils se trouvaient en dehors des quatre premiers en janvier.

L’arrivée de Bruno Fernandes change la donne des clubs et permet à l’équipe de terminer en troisième position. Ils étaient également demi-finalistes dans les deux coupes nationales.

La deuxième saison complète du Norvégien a vu son équipe faire preuve d’une certaine cohérence dans toutes les compétitions, mais n’a pas réussi à remporter un trophée. Les Red Devils ont été finalistes de la Ligue Europa et ont perdu aux stylos contre Villarreal d’Unai Emery.

GETTY

Solksjaer est au club depuis décembre 2018, en remplacement de Jose Mourinho.

Cette saison a vu le retour de Cristiano Ronaldo, qui a remonté le moral à Old Trafford et les fans ont commencé à croire que le club peut enfin remporter les trophées majeurs au club.

Le temps nous dira si cette équipe United actuelle peut monter un sérieux défi pour le titre et mettre fin à la sécheresse de trophées que tous les fans recherchent depuis un certain temps.

MANCHESTER CITY : 12 TROPHÉES MAJEURS – 5 titres de Premier League (2012, 2014, 2018, 2019 & 2021), 1 FA Cup (2019) & 6 League Cups (2014, 2016, 2018, 2019, 2020 & 2021)

Roberto Mancini: 2009 – 2013

L’entraîneur italien a jeté les bases d’une équipe conquérante, en recrutant des joueurs dans des domaines clés qui ont ouvert la voie à de nouveaux succès – comme Joe Hart, Vincent Kompany, Yaya Touré, David Silva et Sergio Aguero.

La saison 2012/13 a été une campagne amèrement décevante, terminant deuxième de la Premier League et éliminé de la phase de groupes de la Ligue des champions en terminant dernier.

Le règne de Mancini a pris fin lorsque son équipe a perdu la finale de la FA Cup contre Wigan Athletic et qu’il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière pour lui.

Manuel Pellegrini: 2013 – 2016

Manuel Pellegrini a été nommé manager à l’été 2013. Il a connu une brillante première saison au cours de laquelle City a dépassé les 100 buts en janvier dans toutes les compétitions.

Le Chilien a remporté la Coupe de la Ligue et la Premier League lors de sa première saison complète.

Pellegrini a remporté la Premier League avec Man City en 2014 ainsi que deux Coupes de la Ligue

Il a terminé sa deuxième saison les mains vides, avec City finaliste de la ligue.

Pellegrini est resté aux Citizens pour une autre saison et n’a pu remporter qu’un autre triomphe en Coupe de la Ligue, battant Liverpool aux tirs au but à Wembley pour couronner sa dernière saison avec un trophée.

Pep Guardiola : 2016 à aujourd’hui

L’Espagnol a rejoint l’équipe en juillet 2016 et, étonnamment, n’a pas réussi à remporter un trophée majeur lors de sa première saison complète à la tête de l’Etihad.

C’était la première fois dans la carrière de manager de l’ancien patron de Barcelone et du Bayern Munich qu’il passait une seule saison sans trophée.

Il n’a pas perdu de temps pour se renforcer dans des domaines clés de l’équipe sur le marché des transferts et a effacé le bois mort qui a permis à l’équipe d’atteindre un succès sans précédent au cours des quatre prochaines années.

Guardiola a battu tant de records en cours de route et est devenu l’une des meilleures équipes de football au monde.

Jusqu’à présent, trois titres de Premier League, quatre Coupes EFL et une FA Cup ont été remportés – la couronne de la Ligue des champions échappant toujours aux Citizens.

GETTY

Guardiola a remporté trois titres de Premier League en tant qu’entraîneur de Manchester City et a voulu abandonner le trophée

Ils se sont rapprochés la saison dernière en s’inclinant contre Chelsea lors de la finale de la Coupe d’Europe en mai, et chercheront à faire mieux et à remporter le trophée dont le club a toujours envie.

C’est un trophée que Guardiola voudra aussi – il ne l’a pas gagné depuis 2011.

