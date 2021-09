Un jeu solaire « Pioches et pelles »

Historiquement, l’énergie solaire a été formidable, à l’exception de sa kryptonite assez évidente…

Nuit.

C’est une chose que les panneaux solaires transforment l’énergie solaire en électricité par un brillant après-midi d’été. Mais au coucher du soleil, vous n’avez pas de chance. Si l’énergie solaire n’a pas été utilisée, elle a disparu car il n’y a pas eu de solution viable de stockage d’énergie.

Cela change enfin.

Comme l’écrit notre spécialiste macro, Eric Fry, ci-dessous :

Jusqu’à récemment, les systèmes d’énergie solaire résidentiels n’avaient pas la capacité de stocker l’énergie ; ils étaient simplement des générateurs d’électricité à utiliser ou à perdre. Les technologies de stockage d’énergie (alias « batteries ») étaient trop chères pour être des ajouts viables aux systèmes d’énergie solaire. Mais cette vieille histoire évolue rapidement. Le stockage solaire plus est arrivé.

JPMorgan prévoit que les installations de solutions de stockage d’énergie basées sur des batteries seront multipliées par 100 d’ici 2030.

Mais si vous envisagez d’investir dans n’importe quel stock solaire olé comme moyen de jouer cela, attendez. La plupart se négocient à des valorisations éphémères.

Il existe potentiellement un véhicule bien meilleur et plus sûr pour votre argent – ​​un jeu de « pioche et de pelle ».

Je vais laisser Eric prendre le relais à ce stade avec les détails.

L’avenir des bénéfices de l’énergie solaire n’est pas dans l’énergie solaire

Par Eric Fry

Dimanche soir, les pompiers ont ordonné d’autres évacuations autour du bassin du lac Tahoe.

Cet incendie vieux de deux semaines continue de traverser les montagnes à quelques kilomètres au sud-ouest du bassin de Tahoe.

Jusqu’à présent cette année, plus de 6 800 incendies ont été enregistrés en Californie, détruisant ainsi 1,63 million d’acres et 2 000 bâtiments.

Cela me ramène aux incendies de Californie d’il y a quelques années.

Lors de l’immense incendie de Kincade – le plus grand incendie de forêt en Californie en 2019 et le plus grand jamais enregistré dans le comté de Sonoma – PG&E Co. a éteint les lumières de plus d’un million de clients. En fait, je me souviens encore qu’ils ont coupé le courant dans ma maison en Californie du Nord le 27 octobre 2019.

Jusqu’à présent cette année, les Californiens ont évité les pannes d’électricité – au cours desquelles nos services publics ont coupé l’électricité à des millions de clients afin d’éviter des incendies encore plus dommageables – qui nous ont tourmentés ces deux dernières années.

D’autres régions du pays n’ont pas été aussi “chanceuses”.

En février, près de cinq millions de Texans ont été privés d’électricité lors de la dure tempête hivernale qui a frappé leur État. Et dimanche, alors que l’incendie de Caldor flambait près de mon coin de pays, plus d’un million de personnes en Louisiane et au Mississippi ont perdu de l’électricité après le passage de l’ouragan Ida – et beaucoup d’entre elles ne s’attendent pas à le récupérer avant une semaine ou plus.

Alors que pour la plupart d’entre nous, les pannes de courant sont une gêne temporaire, les pannes d’électricité d’une semaine peuvent être presque dévastatrices. Et pour les parents avec de jeunes enfants, les personnes âgées et ceux qui dépendent de l’électricité pour traiter des problèmes médicaux, ils peuvent rapidement atteindre un état critique.

Ces catastrophes naturelles soulèvent des questions sur la façon dont l’industrie de l’énergie est préparée aux catastrophes naturelles.

Pas étonnant que le cousin de ma femme, Pete, soit si occupé.

En plus de son travail à temps plein en tant qu’électricien pour la ville de Santa Rosa, Pete passe ses heures creuses à installer des générateurs de secours pour les Californiens du Nord qui en ont assez de perdre leur électricité pendant la saison des incendies de forêt.

Pete me dit qu’il en installe quatre à cinq par semaine… et de plus en plus tout le temps. En fait, il gagne un bon revenu supplémentaire grâce à cette “agitation latérale”.

Les ventes de générateurs ont explosé à la suite de la tempête au Texas – et elles le font à nouveau à la suite d’Ida.

Cependant, les générateurs de secours ne sont pas une solution à long terme aux pannes de courant en Californie et à notre réseau électrique national fragile. Ils sont chers, sales, inutiles et sujets à des problèmes de performances.

Cependant, une nouvelle technologie maintenant disponible pour les propriétaires est une solution probable.

C’est cher aussi, mais c’est propre et efficace.

Vous pouvez l’utiliser toute l’année, pas seulement en cas d’urgence.

Et cela conduit de nombreux investisseurs à des gains à trois chiffres…

Une révolution de la batterie

Jusqu'à récemment, les systèmes d'énergie solaire résidentiels n'avaient pas la capacité de stocker l'énergie ; ils étaient simplement des générateurs d'électricité à utiliser ou à perdre. Les technologies de stockage d'énergie (alias « batteries ») étaient trop chères pour être des ajouts viables aux systèmes d'énergie solaire.

Mais cette vieille histoire évolue rapidement. Le stockage solaire plus est arrivé.

À l’échelle mondiale, le déploiement de solutions de stockage d’énergie à base de batteries (BESS) s’accélère rapidement. Selon JP Morgan, la base installée cumulée de BESS sera multipliée par 100 d’ici 2030.

Les services publics et les clients commerciaux (comme les parcs de bureaux et les magasins à grande surface) ont été les premiers à adopter le stockage solaire plus.

Et maintenant, les pannes d’électricité en Californie et dans d’autres régions sujettes aux incendies augmentent la demande de systèmes solaires et de stockage domestiques.

Entreprise de panneaux solaires basée à San Francisco Sunrun Inc. (RUN) affirme que 25% de ses clients californiens ajoutent des batteries de stockage à leurs systèmes.

De plus, l’ensemble de l’industrie solaire sur les toits est en plein essor.

Bloomberg New Energy Finance s’attend à ce que ce segment du marché de l’énergie solaire connaisse une croissance d’environ 25 % par an au cours des prochaines années, soit plus de deux fois plus vite que le secteur solaire à grande échelle.

Et maintenant, juste à temps, plusieurs entreprises solaires sont là pour répondre aux besoins des propriétaires…

Par exemple, Enphase Energy Inc. (ENPH), fournisseur innovant et leader de « micro-onduleurs modulaires » pour le secteur solaire, a commencé le 20 novembre à déployer sa solution de stockage d’énergie « Ensemble » à usage domestique. En termes simples, ce système est une batterie reliée à des panneaux solaires.

La solution de stockage d’énergie d’Enphase comprend des batteries modulaires au lithium-ion phosphate, parfaitement associées aux micro-onduleurs Enphase et aux solutions associées.

Le système de stockage Ensemble s’intègre aux nouveaux micro-onduleurs Enphase IQ8 pour créer un système d’alimentation « toujours allumé ». Il fournit une gestion de l’énergie en temps réel qui permet aux foyers de « choisir » entre utiliser leur propre énergie solaire/stockée ou l’énergie du réseau, en fonction des prix et de la disponibilité.

Il est important de noter que pour des endroits comme la Californie et la côte du Golfe où les pannes d’électricité deviennent la nouvelle norme, le système Ensemble et d’autres systèmes similaires peuvent fonctionner indépendamment du réseau et fournir de l’électricité même lorsque le réseau est « hors ligne ».

Ces systèmes sont chers – après crédits d’impôt, environ 15 000 $ à 20 000 $ pour le stockage solaire plus, selon la California Solar & Storage Association. Pourtant, Enphase affirme que son système Ensemble « maintient les maisons alimentées lorsque le réseau tombe en panne » et permet aux propriétaires d’économiser de l’argent « lorsque le réseau est en marche ».

C’est pourquoi tant d’entre nous, Californiens – et aussi Texans et Gulf Coasters, maintenant – envisageons d’installer des systèmes solaires et de stockage dans leurs maisons.

Une révolution du métal aussi

Cette deuxième révolution électrique avance… et elle crée des opportunités spectaculaires partout où elle passe. Mais trouver les meilleurs moyens d’investir dans cette révolution n’est pas une tâche facile.

Les actions solaires ont atteint le territoire de la bulle fin 2020 et début 2021 – et elles n’ont pas encore suffisamment reculé pour les mettre dans ma ligne de mire.

De plus, de nombreuses entreprises leaders dans les secteurs des véhicules électriques et du stockage d’énergie perdent de l’argent. La société chinoise de véhicules électriques Nio inc. (NIO) est un exemple très médiatisé, mais ce n’est pas le seul.

Par conséquent, plutôt que d’investir dans des perdants d’argent ou des actions à bulles, j’ai recommandé des pièces de “choix et de pelle” qui fournissent des ingrédients essentiels aux industries de l’énergie solaire, des véhicules électriques et du stockage d’énergie.

Je parle de « métaux de batterie ».

Les technologies de VE et de stockage d’énergie – une partie importante de la “Technochasme” dont nous parlons ici – nécessitent de grandes quantités de métaux comme le lithium, le cuivre, le nickel et le manganèse. Un véhicule électrique à batterie moyen, par exemple, contient environ 180 livres de cuivre, soit environ la moitié de celui d’une maison américaine moyenne.

Ainsi, l’essor des véhicules électriques et du stockage d’énergie crée des « boums d’écho » majeurs sur plusieurs marchés des métaux.

Pour capitaliser sur ces booms potentiels, j’ai recommandé des jeux de métaux de batterie, comme Freeport-McMoRan Inc. (FCX), qui extrait du cuivre et d’autres métaux utilisés dans la production de batteries. Déjà cette année, les lecteurs de mon Rapport d’investissement de Fry le service a eu la chance de réserver 150% de gains sur un tiers de leur position de Freeport.

Je suis toujours à la recherche de plus de jeux avec le potentiel de Freeport dans Rapport d’investissement de Fry. En fait, j’ai mes derniers choix prêts à partir pour vous.

Et ils mènent un virage technologique de 56 000 milliards de dollars.

