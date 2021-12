Un jeu télévisé est soudainement retiré de la télévision et les fans ne sont pas heureux

Les fans d’un jeu télévisé bien-aimé ont été plongés dans une crise de colère lorsque l’épisode quotidien a été brusquement retiré de la télévision. Les téléspectateurs du jeu télévisé britannique Countdown se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement lorsque l’épisode prévu du vendredi 3 décembre a été brutalement annulé et remplacé par un épisode de Find It, Fix It, Flog It, une autre série de Channel 4 avec Henry Cole. et Simon O’Brien.

Countdown, qui était le premier programme à être diffusé sur Channel 4, est animé par Anne Robinson, Susie Dent et Rachel Riley. L’émission voit deux concurrents s’affronter dans trois types de jeux – dix tours de lettres, quatre tours de chiffres et le tour de buzzer – au cours desquels ils doivent résoudre une série de casse-têtes littéraires et de nombres pour avoir la chance de progresser dans la compétition. L’émission est généralement diffusée sur Channel 4 en semaine à 14 h 10, heure locale. Cependant, lorsque 14 h 10 est arrivée le vendredi 3 décembre, un narrateur a annoncé: « Maintenant, dans un changement dans les listes, c’est Find It, Fix It, Flog It », a rapporté Express.

Hé @Channel4, qu’est-il arrivé à #Countdown et #MoneyBags ? pic.twitter.com/n5Opt7ARGx – ᴶᴼᴱᵞ׀ᴘᴜᴘ¯ᴍᴀʀⳑᴜ ᱸᴥᱸ (@TattedFaceJoey) 3 décembre 2021

L’annonce a semblé mettre en colère de nombreux téléspectateurs du compte à rebours, dont certains se sont même tournés vers les médias sociaux. Réagissant au changement brusque d’horaire, un fan du compte à rebours a demandé : » euh, où est [Countdown] s’il te plaît [Channel 4]. » Quelqu’un d’autre a demandé, « [Channel 4] pourquoi n’as-tu pas mis [Countdown] au? La télévision vient de dire » dans un changement par rapport aux listes actuelles » qui ne dit pas où est passé l’épisode d’aujourd’hui… » Une troisième personne a tweeté : « [Channel 4] J’aimerais savoir où l’édition d’aujourd’hui de Countdown a disparu, car elle était programmée dans tous les guides télévisés. Au lieu de cela, nous nous sommes retrouvés avec Find It, Fix It, Flog It…[angry about that]. »

Au milieu de la rafale de tweets, Channel 4 a finalement publié une déclaration via Twitter concernant le changement d’horaire et la décision de ne pas diffuser d’épisode de Countdown. Channel 4 a expliqué: « Nous avons rencontré des problèmes techniques temporaires liés au nouveau processus d’exploitation qui a été mis en place après la panne. Nous travaillons pour le rectifier le plus rapidement possible mais pouvons confirmer que le calendrier de pointe n’est pas affecté. «

Le vendredi, De. Le numéro 3 n’a marqué que la dernière instance d’un réseau bouleversant les téléspectateurs avec un changement brusque d’horaire. En octobre, ITV a provoqué la colère des fans lorsque l’émission matinale britannique This Morning, qui est généralement diffusée jusqu’à 12h30, s’est terminée à 12h15 et l’épisode quotidien de Loose Women a été annulé. Le changement d’horaire était dû au dévoilement par le chancelier Rishi Sunak du budget d’automne 2021 à la Chambre des communes cet après-midi-là. L’annonce a été diffusée localement, ce qui a entraîné des interruptions dans les programmes télévisés réguliers.