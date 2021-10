Un jeu télévisé prometteur annulé, révèle un initié

Le jeu télévisé britannique The Void n’aura probablement jamais d’adaptation américaine. ITV aurait annulé l’émission après une seule saison ce week-end. ITV a annulé plusieurs jeux télévisés au cours des derniers mois, y compris The X Factor de longue date en juillet. Le réseau abrite la version britannique de The Masked Singer, qui a connu un succès aussi important que la version américaine aux États-Unis.

The Void a fait ses débuts en juillet et était animé par Fleur East et Ashley Banjo. Cela impliquait que les candidats se soumettent à des défis physiquement et mentalement exigeants, tout en essayant de ne pas tomber dans le vide titulaire, un réservoir d’eau géant dans le studio de l’émission. Le vainqueur des principaux défis doit ensuite réussir un autre défi pour tenter de remporter un prix de 25 000 £ (environ 34 300 $), rapporte The Sun. L’émission a été produite par la même équipe qui a créé The Cube, qui a obtenu une version américaine diffusée sur TBS avec l’hébergement de Dwayne Wade.

Alors que The Cube a duré 10 saisons, The Void n’a pas eu autant de chance. « Après quelques discussions, les patrons ont décidé de ne pas commander une autre série de The Void », a déclaré un initié au Daily Star. « Il n’y a actuellement aucun plan pour ramener le spectacle. » La première de la saison de la nouvelle émission a attiré 2,4 millions de téléspectateurs, mais elle a continué de baisser au fil de la saison. « Techniquement, cela pourrait revenir à un moment donné, mais cela semble assez improbable », a ajouté l’initié.

The Void fait suite à d’autres échecs récents de jeux télévisés à la télévision britannique, notamment Five Gold Rings d’ITV, The Crystal Maze de Channel 4 et Bank Balance de la BBC. En juillet, des initiés ont déclaré au Sun que The X Factor de Simon Cowell obtenait également la hache après que ses dernières saisons aient obtenu des notes en baisse. The X Factor a été diffusé pour la dernière fois en 2018 et il n’est pas prévu de le ramener. La prochaine série britannique de Cowell est Walk The Line, qui sera également diffusée sur ITV et présentera des candidats montrant leurs talents devant un panel de juges. À la fin de chaque épisode, les meilleurs candidats peuvent soit remporter un prix en espèces, soit passer à autre chose dans l’espoir de gagner gros. Une source d’ITV a décrit l’émission comme une « version musicale de Qui veut gagner des millions ? ».