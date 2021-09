Un jeu vidéo a tué Morpheus de Fishburne avant « Matrix Resurrections »

in

Avez-vous déjà entendu parler d’un jeu vidéo appelé The Matrix Online ? Vous ne l’avez probablement pas fait, car il s’agissait d’un MMORPG basé sur The Matrix qui a fermé ses portes il y a plus de dix ans. Le fait est que ce jeu oublié depuis longtemps pourrait être la raison pour laquelle Laurence Fishburne n’est pas apparue dans la nouvelle bande-annonce de Matrix Resurrections.

“Je ne suis pas dans le prochain film Matrix”, a déclaré Fishburne via Collider. “Il faudrait demander à Lana Wachowski pourquoi parce que je n’ai pas de réponse à cela.”

Eh bien, la raison de l’absence de Fishburne pourrait être due au fait que Morpheus, son personnage de la série, a été tué dans The Matrix Online. Oui, un jeu vidéo auquel vous ne pouvez même plus jouer pourrait être la raison pour laquelle Fishburne ne reprend pas ce qui est sans doute son rôle le plus emblématique.

Découvrez la scène en question de The Matrix Online où Morpheus se fait tuer pour vous-même ci-dessous.

Je me demande si le nouveau film Matrix abordera le jeu supposément canon The Matrix Online de 2005, où Morpheus est abattu dans une ruelle par un assassin effrayant pic.twitter.com/wQxf48nv8H – Tristan Cooper (@TristanACooper) 7 septembre 2021

Se déroulant après la trilogie cinématographique originale, The Matrix Online devait être la continuation des différents scénarios de la série. C’est censé être canon, selon nul autre que les Wachowski eux-mêmes.

“Nos films n’ont jamais été destinés à un public passif”, ont déclaré les Wachowski via IGN en 2005. “Pourtant, le fait que les films Matrix soient trois des films pour adultes les plus réussis de l’histoire suggère qu’il y a d’autres personnes comme nous. Ce sont les gens, les gens qui y ont pensé, qui y ont travaillé, pour qui nous avons finalement fait la trilogie, et il est maintenant parfaitement logique pour nous qu’ils héritent de l’histoire.

Ils ont poursuivi: “Pour nous, l’idée de regarder notre bébé évoluer à l’intérieur du monde-bulle virtuel de ce nouveau média en plein développement, qui a à notre avis le potentiel de combiner les meilleurs attributs des films et des jeux, de synthétiser la télé-réalité avec le savon l’opéra, les RPG et Mortal Combat, est incroyablement excitant.

Alors voilà: The Matrix Online pourrait être la raison pour laquelle Morpheus, et par extension Laurence Fishburne, ne figure pas dans The Matrix Resurrections.

Les 10 bandes-annonces et révélations les plus hype de la PlayStation Showcase de Sony