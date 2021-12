Un jeu vidéo Christmas Carol, partie 3 : The Ghost of Gaming Future

Un rendu par les fans de ce à quoi pourrait ressembler le prochain PSVR 2 (photo : VR4Player.fr)

Un lecteur se tourne vers l’avenir du jeu et de Noël, où la pandémie a peut-être encouragé des habitudes qui perdureront longtemps.

«Je vais honorer Noël dans mon cœur et essayer de le garder toute l’année. Je vivrai dans le passé, le présent et le futur. Les esprits des trois lutteront en moi.

L’avenir est… délicat. Une chose difficile à définir. Même le grand Walt Disney lui-même aurait eu du mal à concevoir Tomorrowland dans le Disneyland original (et il était Walt Disney !). C’est parce que l’avenir, ou plutôt notre perception de l’avenir : ce qu’il est, ce qu’il va être, est toujours en mouvement et en changement.

Donc, théoriquement, c’est le plus difficile des trois articles sur l’esprit de Noël à écrire (vous pouvez lire la partie 1 ici et la partie 2 ici), même s’il y a tellement de technologies et d’innovations de jeu qui pourraient nous faire avancer dans le jeu nirvana.

Premièrement, il existe des technologies existantes qui prennent tout leur sens. Avec des acteurs majeurs comme Sony adoptant la VR dans leur stratégie de jeu et d’entreprise, qui sait à quel niveau d’immersion cela pourrait nous conduire à l’avenir ? Avec l’idée de devoir rester à la maison et de rester en sécurité, il est parfaitement raisonnable de s’attendre à ce que les gens veuillent reproduire les activités qu’ils veulent faire à l’extérieur de la maison… à la maison ! Avec des jeux comme Wii Fit et, plus récemment, Ring Fit pour la Nintendo Switch, il existe même des options pour aider à la santé et à la forme physique en général (si vous pouvez en trouver un disponible à l’achat !).

Le contenu créé par les utilisateurs est également un domaine émergent, avec des jeux comme Dreams sur PlayStation 4 et Minecraft permettant aux joueurs de créer leur propre contenu pour que d’autres puissent l’utiliser et y jouer. En repensant à Noël, le partage est un aspect important de ce temps festif, que ce soit par le biais de cadeaux, de moments de partage ou de bonheur. Quel pourrait être un meilleur cadeau que quelque chose que vous avez créé dans un jeu pour que tous les joueurs du monde puissent y jouer !

Un autre aspect qui pourrait avoir un impact sur l’avenir du jeu de Noël est l’expérience sociale. Que ce soit pour le plaisir, juste pour parler aux gens (ou aux deux !); la connectivité en ligne a vraiment transformé le jeu. Avec la menace imminente des variantes de Covid et l’idée de jeu croisé entre différentes consoles et même des PC, est-il prudent de supposer que les familles choisiront de rester chez elles et d’interagir via leur plate-forme de jeu préférée. Sur le plan personnel, c’est certainement quelque chose qui a été discuté avec mes propres amis et ma famille, même des amis qui sont de l’autre côté de l’étang en Amérique.

Il peut même être utilisé pour aider ceux qui ont des besoins particuliers, pour ceux qui ont du mal à interagir face à face dans un cadre social, les jeux peuvent aider les gens à surmonter les barrières sociales et à se sentir à nouveau comme faisant partie d’une communauté. À Noël, cela devient un moment où nous pensons à ceux qui nous entourent, pourquoi ne pas penser à ceux du grand monde du jeu qui nous entoure, à travers l’idée de partager, de créer et d’innover les uns pour les autres ?

En fin de compte (et se référant à A Christmas Carol), nos actions d’aujourd’hui, d’hier et de demain définissent qui nous sommes. Comme pour les jeux, ils peuvent être un moyen très utile d’apporter le bonheur si nous choisissons d’utiliser les jeux et la technologie de manière positive et inclusive. Mais encore une fois, nous devons d’abord tenir une bougie à nous-mêmes, comme Scrooge l’a fait dans la célèbre histoire. Nous devons penser : « Ce que j’ai fait, qu’est-ce que je fais et que puis-je faire pour rendre ce monde meilleur ?

Alors que nous réfléchissons à cela à Noël, peut-être que les jeux pourraient être la voie à suivre pour apporter un semblant de paix, de convivialité et, surtout, d’amour. Restez en sécurité et vous souhaitant tout le bonheur pour ce Noël. Comme dirait Tim : « Que Dieu nous bénisse, tout le monde !

Par le lecteur Aaron Martin

La fonctionnalité du lecteur ne représente pas nécessairement les vues de GameCentral ou de Metro.

Vous pouvez soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera publiée dans le prochain créneau de week-end approprié. Comme toujours, envoyez un e-mail à gamecentral@ukmetro.co.uk et suivez-nous sur Twitter.



A SUIVRE : La revue de jeux vidéo de 2030 – Dossier du lecteur



PLUS : Ma petite amie m’a acheté une Xbox Series S au lieu d’une PS5 – Fonctionnalité du lecteur



PLUS : Pourquoi les joueurs sur PC n’aiment pas non plus les jeux croisés et les tricheurs – Fonctionnalité du lecteur

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();