Un jeu vidéo vous permettra de vous plonger dans l’univers du groupe Queen

‘Queen: Rock Tour’ est le nom du nouveau jeu vidéo exclusif pour mobiles qui permettra à l’utilisateur de s’immerger dans le monde de ce groupe de rock britannique emblématique, interpréter leurs plus grands succès, jouer avec eux et même jouer le rôle de Freddie Mercury lui-même pendant un moment.

“Montez sur scène et jouez avec tout le groupe pour montrer vos talents musicaux en jouant des riffs de guitare, des solos de batterie et plus encore. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur les boutons au rythme de la musique!“A déclaré Universal Music dans un communiqué.

Queen: Rock Tour donne aux joueurs la possibilité de découvrir «la majesté et la grandeur» de ce qui est une expérience en direct avec Queen sur leurs mobiles, «dans des détails incroyables, apportés par les propres archives de Queen et ses experts», ajoute la note.

Dans le plus pur style «Guitar Hero» ou «Rock Band», mais conçu uniquement pour les appareils mobiles (Android et iOS), le jeu permet aux utilisateurs de s’immerger dans le monde de Queen, gagne des points et progresse en jouant 20 de ses succès les plus connus, dont «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «Radio Ga Ga», «I Want to Break Free» et «We Are The Champions», pendant que vous jouez 10 lieux historiques à travers le monde.

De plus, les musiciens peuvent porter jusqu’à 40 costumes emblématiques et historiques du groupe, et débloquez également des anecdotes exclusives et des photos des archives de Queen avec votre score en jeu.

“La musique de Queen a déjà été utilisée dans d’autres jeux vidéo, mais c’est la première fois que le groupe sort son propre jeu.», Déclare Universal Music, qui, avec Hollywood Records, a été responsable de la création de ce jeu, développé par Gameloft.

Cedric Ratajczak, directeur créatif de Gameloft pour les marques note que «notre ambition était d’aller au-delà des limites de la musique et des jeux avec une expérience amusante qui mettrait les joueurs à la place de Queen’s au sommet de leur carrière et ferait jouer la musique de Queen’s en direct en temps réel comme jamais avant “.

«Nous avons porté une attention toute particulière aux détails de l’histoire, de l’authenticité et du soin de Queen’s pour créer un hommage à l’un des plus grands groupes de l’histoire du rock et établir une nouvelle norme pour les jeux musicaux basés sur des groupes. Que l’on peut trouver sur les mobiles aujourd’hui». ajoute Ratajczak.

Andrew Kronfeld, vice-président exécutif du marketing pour Universal Music Group, dit qu’ils espèrent que le lancement de Rock Tour présentera “leur héritage et catalogue rock inimitable aux nouvelles générations de fans, à travers cette expérience de jeu unique.”

Ken Bunt, président du Disney Music Group commente: “Nous sommes ravis d’être partenaires de Queen, UMG et Gameloft afin que les fans de Queen puissent découvrir la musique légendaire du groupe d’une nouvelle manière.”

“Rock Tour est un jeu qui cible à la fois les fans de longue date et les nouveaux fans et qui sera certainement l’un des favoris de millions de fans de Queen à travers le monde”, conclut-il.