Un jeune acteur de rock parle de l’épisode émotionnel d’André le géant et de l’apprentissage de Dwayne Johnson

Matt Willig a toujours eu les drôles de one-liners, y compris la comparaison du look de Rocky à Columbo, mais Andre a pu donner des leçons de vie à Dewey qui sont également restées clairement collées. Debout à 6’8 « , Willig a pu raconter l’histoire émotionnelle entre Andre et Dewey, et la fin avec André et Dewey allant voir ET après tout a été une bouchée poignante de l’épisode. C’était aussi drôle, comme tout le monde dans le théâtre a dû bouger quand André a déménagé pour voir l’écran, c’était un exemple de Young Rock mêlant la comédie avec le cœur.