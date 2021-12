Un jeune de 18 ans inculpé pour une fusillade dans la Sixth Street à Austin

Un homme de 18 ans à Austin, Texas, a été inculpé vendredi pour son lien présumé avec une fusillade de masse qui s’est produite sur Sixth Street dans la capitale de l’État le 6 juin. Sixth Street est le cœur de la scène musicale d’Austin et l’un des grands attraits touristiques.

Jeremiah Tabb, 18 ans, a été inculpé par un grand jury du comté de Travis pour falsification de preuves, ce qui est un crime au troisième degré, selon le bureau du procureur du comté de Travis.

Les autorités avaient arrêté Tabb jeudi dans le comté voisin de Bell.

Tabb aurait tenté de se débarrasser de l’arme à feu de De’Ondre Jermirris White, qui se trouvait à Killeen, au Texas, en juin après une chasse à l’homme menée par des membres du Lone Star Fugitive Task Force du US Marshals Service et de l’équipe SWAT du département de police de Killeen, selon Police de Killeen.

White est soupçonné d’avoir utilisé l’arme à feu lors de la fusillade du 12 juin qui a fait un mort et 14 autres blessés.

La victime décédée a été identifiée comme étant Douglas Kantor, 25 ans, un employé de Ford Motor Co. du Michigan, qui était à Austin pour rendre visite à des amis, selon les rapports.

« Mon cœur continue de se briser pour la famille de M. Kantor et pour toutes les victimes de cet acte de violence insensé. Le bureau du procureur du district ne se reposera pas tant que tous les responsables ne seront pas tenus responsables », a déclaré le procureur du comté de Travis, José Garza, dans un communiqué de presse. Libération.

En août, White a été officiellement inculpé d’une accusation de meurtre ainsi que de 14 chefs de voies de fait graves avec une arme mortelle. Les charges retenues contre Tabb ont été initialement abandonnées par le bureau de Garza, ce qui a provoqué un tollé local. Une enquête de la télévision locale a révélé que le bureau de Garza avait abandonné les accusations dans des centaines de cas depuis son entrée en fonction, en janvier 2021.

On pense que la fusillade de Sixth Street découle d’un différend entre des groupes rivaux d’adolescents de Killeen, selon des documents judiciaires obtenus par FOX 7. Il s’agit du pire événement de masse à Austin depuis environ 7 ans.

Le procureur du district du comté de Travis, Jose Garza, a déclaré que les deux mineurs qui avaient été arrêtés précédemment dans l’affaire n’avaient pas suffisamment de preuves contre eux, de sorte que les charges retenues contre eux ont été rejetées.

Austin a connu au moins 89 homicides en 2021, battant son précédent record et éclipsant le total de ses homicides en 2018 et 2019 combinés. Le conseil municipal a voté pour défendre le service de police d’Austin en août 2020 par près d’un tiers et a annulé les cours de cadets de la police.

