Un jeune enfant jouant avec un briquet près d’un sapin de Noël pourrait avoir causé un incendie à Philadelphie: police

Un enfant jouant avec un briquet près d’un arbre de Noël pourrait être à l’origine de l’incendie qui a tué 12 personnes mercredi dans le quartier de Fairmount à Philadelphie.

Le Philadelphia Inquirer rapporte qu’un garçon de 5 ans qui a échappé à l’incendie d’une maison en rangée a raconté à un voisin, un ambulancier paramédical, un pompier et le personnel hospitalier comment l’incendie s’était déclenché – et que sa mère y était décédée.

Des enquêteurs, dont des responsables du Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, ont obtenu un mandat de perquisition pour perquisitionner la maison et ont noté le détail selon lequel « un enfant de 5 ans ou moins » pourrait avoir été impliqué dans l’incendie le plus meurtrier à Philly depuis un siècle. .

Les fenêtres sont photographiées sur les lieux d’un incendie mercredi dans le quartier de Fairmount à Philadelphie qui a tué une douzaine de personnes, dont huit enfants. (Photo : Hannah Beier/.)

« Mais ce n’est pas une enquête criminelle », Jane Roh, une porte-parole du bureau du procureur du district de Philadelphie, a déclaré à NBC News. « Tout ce que nous avons fait, c’est soumettre des documents qui permettraient aux enquêteurs d’accéder aux lieux. Il s’agit d’une enquête menée par les pompiers de Philadelphie et l’ATF.

Selon NBC 10 à Philadelphie, le service d’incendie de Philadelphie mène « une enquête gourmande en ressources ». Chef adjoint du PFD Dennis Merrigan mentionné. « C’est un moment exceptionnel – effectifs, équipement, engagement – pour découvrir l’origine et la cause de cette tragédie. »

L’ATF a déployé d’importants moyens en raison de « l’ampleur de la scène et des pertes en vies humaines importantes ». Cela inclut « les ingénieurs en protection incendie, les ingénieurs électriciens et les agents spéciaux qui sont des experts dans la façon dont les incendies se déclarent ».

Les habitants du quartier Fairmount de Philadelphie réagissent près du lieu d’un incendie meurtrier dans une maison en rangée qui pourrait avoir été causé par un enfant jouant avec un briquet. (Photo : Monica Herndon/The Philadelphia Inquirer via AP)

L’enquête approfondie vise « à garantir que l’attention et le respect appropriés sont accordés à ceux qui ont perdu la vie et à veiller à ce qu’il n’y ait aucune pierre non retournée », a déclaré Matthieu Varisco, agent spécial en charge de la division de terrain de l’ATF à Philadelphie, lors d’une conférence de presse jeudi.

Les victimes de l’incendie n’ont pas encore été identifiées, mais des rapports indiquent que deux sœurs et leurs enfants se trouvent parmi eux.

Alors que les autorités continuent de rechercher la cause réelle de l’incendie d’une maison en rangée à trois étages, d’autres yeux critiques tentent de comprendre pourquoi tant de personnes résidaient dans ses deux unités.

Selon Kelvin Jérémie, président et chef de la direction de la Philadelphia Housing Authority, le contrat de location portait sur 14 personnes dans l’unité supérieure, où l’incendie s’est produit, et six dans l’unité inférieure, soit un total de 20 résidents. Les pompiers ont déclaré qu’il y avait 26 personnes vivantes dans les maisons au moment de l’incendie.

« La famille s’est agrandie entre 2011 et 2021, ajoutant environ huit enfants au foyer familial. C’est une famille qui voulait être ensemble », a déclaré Jeremiah. « Notre mission est de fournir des logements sûrs et hygiéniques. Et je pense que nous l’avons fait dans ce cas.

« C’était une période de l’année où les familles se réunissaient », a-t-il ajouté. « Nous n’allons pas critiquer les familles qui ont subi cette perte inimaginable. Nous les soutenons dans leurs efforts.

Le district scolaire de Philadelphie a confirmé que deux des huit enfants tués dans l’incendie étaient des étudiants actuels du district et trois étaient d’anciens étudiants. Les trois autres enfants peuvent avoir fréquenté des écoles non-SDP. Des conseils en cas de deuil ont été fournis aux élèves et au personnel de leurs écoles.

Une collection pour soutenir les survivants de l’incendie a été créée par le Fonds pour le district scolaire de Philadelphie, une organisation à but non lucratif qui sert à relier financièrement le district au secteur privé.

