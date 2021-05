Un jeune enfant tué dans une explosion “ dévastatrice ” qui a détruit des maisons

UNE

un jeune enfant a été tué dans une explosion «dévastatrice» qui a provoqué l’effondrement d’au moins deux maisons et en a endommagé plusieurs autres.

Les résidents ont décrit le bruit de l’explosion comme «comme une bombe explosant» avec des débris qui couvraient les rues et les champs à proximité.

La police du Lancashire a déclaré avoir été appelée sur les lieux de l’explosion à Heysham dimanche à 2 h 40 après que des informations selon lesquelles «un certain nombre» de maisons de l’avenue Mallowdale s’étaient effondrées.

La force a confirmé par la suite la mort d’un enfant et a déclaré que quatre personnes avaient été blessées, dont deux grièvement.

Graphic localise Mallowdale Avenue à Heysham / PA Graphics

On soupçonne que les dommages ont été causés par une explosion de gaz.

Lancashire Fire a déclaré sur Twitter que 10 unités avaient été appelées dans la rangée en terrasse et que les pompiers fouillaient une propriété effondrée.

S’adressant aux journalistes sur les lieux, Joe Edwards, chef de la police adjoint de la police du Lancashire, a déclaré: «Peu après 2 h 40 ce matin, les services d’urgence ont été appelés dans les propriétés résidentielles à la suite des informations faisant état d’une grande explosion à l’adresse.

«Il y a des dommages importants aux maisons, au moins deux ont été détruits et un troisième est considérablement endommagé.

«En conséquence, un certain nombre de personnes ont été blessées.

«Tragiquement, un jeune enfant a été tué à la suite de ce qui s’est passé et les pensées de moi-même et de tous les services d’urgence accompagnent la famille à un moment difficile.

Dommages causés par l’explosion de Heysham dans le Lancashire / PA Wire

«D’après les informations que nous connaissons, il y a quatre personnes qui ont également été blessées dans l’incident, dont deux sont gravement blessées et deux autres qui font toujours l’objet d’un examen médical.»

Ben Norman, le chef adjoint des pompiers du service d’incendie et de sauvetage du Lancashire, a déclaré que les équipes de pompiers restaient sur les lieux et qu’une enquête sur la cause de l’explosion serait menée «lentement et méthodiquement».

«Nous travaillerons pour mettre fin à cet incident en toute sécurité et travaillerons avec le soutien et la préoccupation de la communauté locale pour nous assurer qu’ils peuvent se reconstruire et reprendre leur vie normale en temps voulu», a-t-il déclaré.

«Malheureusement, en ce moment, cela signifie qu’il y a un certain nombre de personnes dont les maisons ont été touchées et ne peuvent donc pas rester dans la région.

«Nous demandons aux gens de faire preuve de patience et en particulier d’avoir à l’esprit la famille qui a été touchée.»

La résidente Susan Faulkner, 74 ans, qui vit plus bas sur l’avenue Mallowdale, a déclaré que l’explosion était «comme une bombe qui explosait» et qu’elle était toujours «secouée» par l’incident.

«Je me suis réveillée avec cette énorme détonation et j’ai pensé que quelqu’un entrait par effraction chez moi», a-t-elle déclaré à l’agence de presse PA.

«Le son m’a vraiment secoué, j’en suis encore assez secoué. Je n’ai jamais connu ça auparavant.

«C’était comme une bombe qui explosait, c’était ce genre d’impact.»

Explosion de Heysham – Lancashire / PA Wire

Mme Faulkner a déclaré que sa propre propriété et d’autres dans les environs immédiats avaient été endommagées dans l’explosion «dévastatrice».

«C’était vraiment génial, je vis assez loin là-bas et une partie de ma porte latérale a été soufflée, les assiettes de mon voisin d’à côté ont été brisées», a-t-elle déclaré.

«Il y a eu beaucoup de gens et de policiers dans les parages et tout le monde essayait d’aider tout le monde.

«Il y a des débris partout, tous dans les rues voisines et dans les champs. Je pense qu’il y en a aussi un peu sur mon toit.

«J’ai été très chanceux. Quand je vois ce que ces pauvres âmes leur sont arrivé, c’est dévastateur. Je suis vraiment triste pour ces gens, c’est tellement triste de leur arriver.

Dan Knowles, qui habite à quatre rues de l’explosion, a déclaré qu’il pensait qu’il y avait eu un tremblement de terre.

“Ma femme et moi avons pensé qu’il y avait un tremblement de terre qui nous a réveillés, toute la maison a tremblé”, a-t-il déclaré à l’agence de presse PA.

Explosion de Heysham – Lancashire / PA Wire

«Nous avons immédiatement vérifié nos enfants et nous sommes retournés au lit. Nous avons ensuite entendu des sirènes et ma femme a vérifié sur Facebook lorsque nous avons découvert qu’il y avait eu une explosion de gaz.

«Nous sommes restés à l’intérieur et avons tout éteint à la source, puis nous nous sommes assis toute la nuit en nous inquiétant.»

Une page Gofundme créée pour aider les résidents de Mallowdale Avenue avait atteint plus de 15000 £ à midi dimanche.

Le député local David Morris, qui représente Morecambe et Lunesdale, a écrit sur Twitter: «Mes pensées et mes prières accompagnent toutes les familles de Mallowdale Avenue après l’incident de ce matin.

«Merci à tous les services d’urgence qui sont actuellement sur les lieux.»

Electricity North West a écrit sur les réseaux sociaux qu’elle avait interrompu l’approvisionnement en électricité de la région pour des raisons de sécurité pendant que l’explosion faisait l’objet d’une enquête.