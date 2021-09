Un jeune footballeur décède après avoir été malade lors d’un match de la FA Youth Cup

Un jeune footballeur est décédé des suites d’un malaise lors d’un match de la FA Youth Cup.

Le match entre les West Bridgford Colts et Boston United à Regatta Way dans le Nottinghamshire jeudi soir a été abandonné après l’urgence.

La nouvelle dévastatrice a été confirmée par les West Bridgford Colts dimanche

Et les Colts de West Bridgford ont confirmé la tragique nouvelle de la mort du joueur, Dylan Rich.

Un communiqué disait : « C’est avec une grande tristesse que, suite aux événements de jeudi soir, nous devons annoncer le décès tragique de Dylan Rich.

«Cette nouvelle a laissé toutes les personnes impliquées dans notre club dévastées et navrées. Nos pensées et nos prières vont à ses parents Mike et Anna, à la famille, aux amis et aux coéquipiers de sa sœur Lucy et Dylan.

« Le club tient à remercier tout le monde au sein des Colts et de la communauté du football au sens large pour les centaines de messages et de pensées sincères que nous avons reçus au cours des derniers jours.

“Le club fournira tout le soutien possible aux joueurs et officiels du club touchés par cet événement tragique, mais pour l’instant, il n’y a pas d’autres mots possibles, et nous demandons à chacun de respecter la vie privée de la famille en cette période incroyablement difficile.”

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.