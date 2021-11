Un jeune homme abattu alors qu’il tentait de vendre une PS5, dans un état stable

Nous sommes un an après la sortie et la PS5 est toujours difficile à trouver, ce qui signifie que les consoles déjà disponibles sont une marchandise très prisée. Malheureusement, cela a conduit à une culture de revente passionnée autour de la machine, et encore plus triste dans ce cas, cela a entraîné le tir d’un jeune de 19 ans essayant d’en vendre une.

Comme le rapporte ABC13, un jeune homme du comté de Harris, au Texas, avait mis sa console PlayStation 5 en vente en ligne au cours du week-end, où un acheteur soi-disant intéressé avait vu l’annonce et pris contact.

Le couple a accepté de se rencontrer dans une rue à 13h30 dimanche, mais à son arrivée, « l’acheteur » a sorti une arme à feu et a tenté de voler la console au vendeur. On ne sait pas ce qui s’est passé ensuite, mais pour une raison quelconque, l’agresseur a tiré sur le jeune de 19 ans « sur le côté » puis s’est échappé sans avoir volé la console, qui a été laissée sur place.

ABC13 a cette image de la scène :

La victime a été transportée d’urgence vers un hôpital local où il est dans un état stable avec des « blessures ne mettant pas sa vie en danger ». La police n’a pas été en mesure de fournir une description du suspect.

La pénurie de PS5 s’est poursuivie pour la même raison que la pénurie de cartes graphiques, ainsi que des retards touchant tout, des téléphones aux nouvelles voitures; il n’y a tout simplement pas assez de puces semi-conductrices fabriquées grâce à Covid et au chaos qui en a résulté sur les réseaux d’approvisionnement mondiaux, pas aidé par le fait que les usines capables de les construire sont notoirement difficiles et coûteuses à construire, et nécessitent de longs délais. en temps de production.

Ce qui a été décrit en mars comme quelque chose qui se dirigeait vers une «crise» est certainement là maintenant, de nombreuses entreprises ne prévoyant pas un retour à un service quelque peu régulier avant 2022 au plus tôt, et d’autres poussant le bateau de manière plus conservatrice jusqu’en 2023.