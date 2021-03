Un jeune homme accuse Armie Hammer de viol et autres actes de violence

De la même manière, Effie a expliqué qu’elle avait rencontré l’acteur en 2016 via Facebook alors qu’elle n’avait que 20 ans, et qu’elle s’était rapidement impliquée dans une relation «intense» avec lui, alors qu’il la soumettait à des «tactiques de manipulation» dans lesquelles « il est devenu de plus en plus violent ».

Marteau Armie

Pour étayer son propos, la jeune femme a montré une photographie posant avec Hammer dans une attitude affectueuse et souriante, soulignant qu’elle rend son cas public pour «éviter que d’autres ne soient victimes de lui à l’avenir».

C’est au début de cette 2021 que le nom d’Armie Hammer a été impliqué dans le scandale après la fuite de supposés messages privés sur les réseaux sociaux dans lesquels il a détaillé ses fantasmes sexuels troublants, qui allaient des mutilations au cannibalisme, ajoutant à la polémique les témoignages. de deux de ses ex-partenaires dans ce même sens.