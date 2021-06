Un jeune homme atteint de vitiligo conquiert Instagram en transformant son corps en art – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Ashley Soto n’avait que 12 ans lorsqu’on lui a diagnostiqué un vitiligo, une maladie qui provoque la perte de pigmentation de la peau par plaques caractéristiques sur tout le corps.

À l’époque, elle était dévastée : la maladie s’est rapidement propagée à plus de 75 % de son corps, et Soto a souvent été victime d’intimidation à cause de son apparence (une fille sur la plage lui a un jour demandé si elle s’était «douchée avec de l’eau de Javel»). Déterminée à cacher sa peau, Soto a juré de porter des pantalons et des manches longues tous les jours.

Aujourd’hui, près d’une décennie plus tard, Soto est une star des médias sociaux positive pour le corps (avec plus de 81 000 abonnés sur Instagram), connue spécifiquement pour afficher son vitiligo à travers l’art corporel. Soto a commencé à voir la beauté de sa peau unique il y a seulement quelques années lorsque, sur un coup de tête, elle a tracé ses taches dépigmentées avec un marqueur noir.

S’adressant au Daily Mail, Soto a expliqué: “Je n’ai jamais réalisé à quel point mon vitiligo était beau jusqu’à ce que je le trace avec un marqueur noir, cela aide vraiment à faire ressortir les différentes couleurs de ma peau. J’essayais toujours de trouver un moyen de me montrer. » sur ma peau avec une lumière positive, [y] Je ne pouvais pas le faire avant de commencer. Maintenant, ce que les autres percevraient comme une imperfection, je suis devenu quelque chose de plus beau et je l’ai fait plus accepté qu’avant.

Soto s’est vite rendu compte qu’il pouvait utiliser son expérience pour enseigner aux autres le vitiligo. Alors, il a commencé à utiliser sa peau comme toile pour recréer des œuvres d’art célèbres (comme la Nuit étoilée de Van Gogh) et à partager les photos sur les réseaux sociaux pour montrer aux autres qu’il n’y a rien à avoir honte d’être différent, qu’en fait, c’est belle.

D’autres personnes atteintes de vitiligo voient Soto comme une source d’inspiration, et Soto dit que le partage des photos a également contribué à renforcer sa propre confiance en soi. Elle ajoute : “Grâce à cela, j’ai appris à m’accepter plus qu’avant.”

