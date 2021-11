Un jeune homme dénonce avoir été kidnappé pour l’obliger à payer une dette à Majorque

29/11/2021 à 09:43 CET

Xavier Peris

La La gendarmerie de Santanyí a arrêté quatre jeunes -trois garçons et une fille, tous délinquants habituels- par kidnapper un autre, qui a été détenu, attaqué et volé à son domicile pour recouvrer une dette présumée. La victime a admis aux enquêteurs que Il leur avait déjà payé 2 000 euros, mais ils lui ont quand même demandé plus d’argent. Le jeune homme a déclaré qu’ils se sont approchés de lui au milieu de la rue et l’ont mis dans le coffre d’une voiture, avec laquelle ils l’ont ramené chez lui. Une fois là-bas, ils l’ont menacé et battu pour qu’il leur donne l’argent qu’ils réclamaient, et ils ont pris de l’argent et des bijoux à ses parents.

L’enlèvement a eu lieu le 13 novembre à quatre heures de l’après-midi au milieu de la Calle Celler de Santanyí. La victime, un garçon de 22 ans, a été approché par le groupe, qui l’a forcé à monter dans le coffre d’une voiture. De là, ils se sont rendus au domicile du jeune homme, où ils l’ont retenu pendant qu’ils réclamaient l’argent qu’il leur devait.

Les ravisseurs l’ont menacé et battu. Ils ont fouillé la maison et ont volé divers bijoux et argent qu’ils ont trouvés. Ils ont également emporté le téléphone portable, le portefeuille et les clés de la maison de la victime. Finalement ils sont partis et ont libéré le jeune homme.

La victime avait très peur, alors il a fallu trois jours pour déposer la plainte. Le 16 novembre, il s’est finalement présenté à la caserne de la garde civile de Santanyí et a expliqué ce qui lui était arrivé.

Dans sa déclaration, il a déclaré que avait contracté une dette envers les agresseurs qui augmentait continuellement, ce qui l’avait empêché de payer. Il a dit qu’il leur avait déjà donné 2 000 euros, mais qu’ils continuaient à lui exiger de l’argent. Le jeune homme avait très peur des représailles que pourraient subir les agresseurs à l’avenir.

Détenu quelques jours plus tard

La garde civile locale a ouvert une enquête et, les jours suivants, a arrêté les suspects. Il s’agissait de quatre jeunes, trois hommes de 24, 28 et 30 ans, et une femme de 23 ans. un groupe de criminels de droit commun connus dans la région, tous avec des casiers judiciaires différents, certains pour des crimes violents.

Les quatre ont été arrêtés en tant qu’auteurs présumés d’un crime de coercition et d’un autre de vol avec violence et intimidation. Les détenus ont été mis à la disposition du tribunal de Manacor de garde.

La garde civile les enquêtes se poursuivent pour tenter de déterminer les circonstances dans lesquelles la victime aurait contracté cette dette, étant donné la possibilité qu’ils aient pu commettre d’autres crimes.