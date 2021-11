Un jeune homme dénonce une attaque aux mains d’un groupe de 10 néonazis à Valence

08/11/2021 à 15:56 CET

Gonzalo Sanchez

Un jeune de 22 ans a rapporté avoir été battu la nuit dernière par 10 personnes esthétiques néo-nazi devant sa compagne pour avoir porté le slogan « Working class » sur sa chemise. Les événements se sont produits à sept heures de l’après-midi à proximité du Plaça del Xuquer de Valence, où la victime, selon la plainte, s’approchait d’une poubelle lorsqu’une personne cagoulée, le visage couvert jusqu’aux yeux, lui a demandé « qu’est-ce que tu portes » en référence à la chemise.

A ce moment, il a vu que la personne portait un objet pointu et l’agresseur l’a envoyé au sol avec un coup de poing. Il a ensuite vérifié comment 9 autres personnes cagoulées ont rejoint l’agresseur pour le poursuivre jusqu’à un portail, où elles l’ont frappé à coups de pied, de poing et à la tête. La victime se plaint que plusieurs objets lui ont été jetés à la tête et que « j’ai vu comment l’un d’eux a pris une chaise et l’a cassée sur moi ». Selon la victime, plusieurs de ces personnes portaient sur leurs vêtements symbologie néo-nazie et fasciste comme une croix de fer ou croix de laurier. Lors de l’attaque, plusieurs d’entre eux se sont mis à lui crier dessus « c’est le royaume de Valence ». Finalement, la victime a réussi à échapper aux assaillants en entrant dans la cuisine d’un bar voisin.

La victime termine et dépose une plainte auprès de Bureau du procureur des crimes haineux de Valence en plus de fournir le rapport de blessure, ce qui a été fait peu de temps après s’être rendu à pied dans un centre médical pour y être soigné pour les blessures. Le rapport médical fait état d’une grosseur de deux pouces sur la tête, d’un érythème linéaire sur le cou et de plusieurs contusions et égratignures sur l’abdomen et les jambes. Le document indique également qu’il s’agit d’un crime haineux.

Profil de l’agresseur

La Procureur adjoint pour les crimes de haine, Susana Gisbert, explique que « ce que cette personne a dénoncé nous l’avons vu à de nombreuses reprises dans le même quartier (près de Mestalla et du siège d’un parti d’extrême droite) ces derniers temps, avec un profil d’agresseur non identifié car masqué, mais qui a des signes distinctifs tels que le symbolisme néo-nazi sur les vêtements, avec des croix gammées ou des couronnes de laurier. »

Ces agressions, il raconte Gisbert, « Ils viennent toujours de ce profil et on ne dit pas à la victime que c’est à cause de son idéologie, mais il y a des cris et des bagarres qui, entre ça et l’apparence de l’agresseur, font penser qu’il s’agit d’un crime de haine ». En fait, dit Gisbert, il n’est même pas nécessaire de prouver l’idéologie de la victime, « dans de nombreux cas, ces groupes choisissent leurs victimes parce qu’ils comprennent qu’ils ont des idées contraires à ce qu’ils pensent et utilisent la violence pour affirmer leurs croyances, ni ils n’ont même pas besoin d’être de gauche. «

Gisbert souligne que « à de nombreuses reprises, nous avons vu que les victimes ne faisaient même pas de manifestations politiques d’aucune sorte, mais ont été choisies comme victimes parce qu’elles les perçoivent comme telles, fondées sur la conviction qu’elles ont des idées contraires ».

Concernant l’affiliation politique des agresseurs et le fait que les coups aient eu lieu après le match Valence – Atlético de Madrid, Gisbert souligne que « on ne peut rien dire avec certitude, mais ce sont des gens d’extrême droite en raison de leur apparence physique, des cris liés au royaume de Valence et au lieu et à l’heure précis. Mais ils étaient couverts de la tête aux pieds, la seule chose qu’ils ne portaient pas était un masque », dit-il.

L’idéologie n’est la deuxième motivation dans la classification des crimes haineux que derrière le racisme/xénophobie. En 2020, il y avait 24 crimes pour ce motif dans la Communauté, selon le dernier rapport sur l’évolution des crimes de haine publié par le ministère de l’Intérieur. Au total, en 2020 il y a eu 151 délits de ce type, qui n’ont cessé de croître depuis 2013.