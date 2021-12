Un jeune homme est poignardé au cou à côté d’une entrée de métro à Madrid

30/12/2021 à 20h17 CET

Un homme a été poignardé cet après-midi dans le cou près de l’embouchure du métro de San Cristóbal, à Madrid, pour laquelle il a dû être sérieusement hospitalisé, ont informé Europa Press des sources d’Emergencias Madrid et de la Préfecture de police.

Les faits, qui font actuellement l’objet d’une enquête de la police nationale, se sont produits à 17h50 ce jeudi dans la rue Moncada, dans le quartier de Villaverde. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont vu un homme debout titubant avec un plaie importante incisée et pénétrante sur la face antérieure du cou, ce qui affecte vos voies respiratoires.

Immédiatement, les agents de santé de la Protection civile de Samur sont également arrivés, qui ont stabilisé et transféré le jeune homme à l’hôpital 12 de Octubre, où il fut admis gravement, mais au début, il n’y a aucune crainte pour sa vie.

La police pense que l’arme de l’attaque n’était pas un couteau, mais un verre ou une bouteille cassée par le type de blessure qu’il présentait. Pour le moment, il n’y a pas de détenus, mais les agents interrogent les témoins et lorsque la victime est récupérée pour identifier et attraper l’auteur et en connaître les causes.