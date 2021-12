Un jeune musicien retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Nashville

Le musicien d’EDM Charles Ingalls a été retrouvé mort vendredi dans une chambre d’hôtel à Nashville, a annoncé la police. Le musicien, originaire de Reno, dans le Nevada, devait se produire samedi soir à guichets fermés dans la salle The Caverns à Pelham, Tennessee. Ingalls, dont le nom de scène était CharlestheFirst, avait 25 ans.

Ingalls séjournait dans un hôtel de McGavock Pike lorsqu’un ami l’a trouvé mort dans sa chambre d’hôtel. L’ami a appelé le 911 à 19h28, a indiqué la police de Nashville. Il n’y avait aucune preuve d’acte criminel et sa mort restera « non classée » jusqu’à ce qu’un rapport d’autopsie et de toxicologie soit complété par le bureau du médecin légiste.

Ingalls était membre de The Lab Group, un trio de producteurs de musique électronique. Le groupe a partagé une déclaration sur sa mort sur Instagram vendredi. « Tôt ce matin, notre bien-aimé Charles Elias Ingalls est décédé dans son sommeil », indique le communiqué. « Parmi beaucoup de choses, Charles était une présence plus grande que nature qui a profondément ému et touché tous ceux qui le connaissaient. »

« Un fils, un frère, un ami, un poète et un musicien absolument brillant », a poursuivi The Lab Group. « Il a vécu sa vie avec un sens de la magie et de l’inspiration dont la plupart des gens ne font que rêver. Charles, nous t’aimons plus que les mots ne peuvent le dire et avons hâte d’être réunis avec toi. Nous promettons de t’honorer et de te chérir tout au long de cette vie et dans le suivant. »

La communauté EDM a pleuré la mort d’Ingalls ce week-end. La musicienne Maddy O’Neal a partagé des captures d’écran des conversations par SMS qu’elle a eues avec Ingalls, l’appelant « l’une des personnes les plus réelles que j’aie jamais eu le plaisir de connaître ». O’Neal a déclaré qu’elle avait passé vendredi à parcourir son catalogue « dans la solitude, à avoir des moments de toutes sortes… de tristesse et de beauté… à réfléchir sur la vie, les amis, l’amour, la communauté et à quel point c’est incroyable d’être un collègue créateur et en écoutant des morceaux de votre être émotionnel pour l’éternité », ajoutant plus tard: « Vous inspirerez à jamais cette communauté avec la marque que vous avez laissée. Vous nous manquerez tellement. «

« Après avoir ouvert Twitter et fait défiler le TL pendant seulement quelques secondes, il n’est pas difficile de dire que CharlesTheFirst a eu un impact extrêmement positif sur cette scène », a tweeté un fan vendredi. « Il a fait une musique vraiment captivante qui a conquis le cœur de beaucoup, et il va beaucoup nous manquer. »