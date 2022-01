Un jeune père de basket-ball accusé d’agression après avoir violemment poussé un arbitre dans le jeu

Le père d’un jeune basketteur a été accusé d’agression criminelle … après qu’une vidéo l’ait filmé en train de foncer sur un arbitre lors du match de son fils le mois dernier.

Procureurs du comté de King, WA. dire TMZ Sports … 31 ans Mark McLaughlin a été frappé d’un chef d’agression au deuxième degré après avoir dit qu’il avait violemment renversé un arbitre lors d’une altercation le 16 décembre, causant de graves blessures à l’officiel.

Selon des documents judiciaires, les autorités affirment que McLaughlin est devenu tellement enragé après que les arbitres ont touché son fils à la suite d’un incident sur le terrain lors d’un match de basket-ball au collège … il a couru sur le sol et a poussé de force l’un des officiels au sol.

Un père de l’État de Washington qui mesure 6 pi 6 po et plus de 200 livres agresse un arbitre de 72 ans lors d’un match de basket au collège pic.twitter.com/61bH6LfxUV – Cinquante nuances de lactosérum (@davenewworld_2) 5 janvier 2022 @davenewworld_2

La vidéo de l’incident allégué, filmée par un fan dans les tribunes, a montré comment la scène s’est déroulée… et c’est inquiétant.

Les images montreraient McLaughlin, qui, selon les procureurs, mesure 6 pieds 6 pouces et 215 livres, accourant depuis les gradins et frappant l’un des arbitres.

Dans la vidéo, vous pouvez voir l’arbitre frapper durement le sol – et avoir besoin d’aide pour se lever pendant que le suspect sortait en trombe de la salle.

Dans les documents judiciaires, les responsables disent qu’il a fallu près d’une heure et demie pour que le visage de l’arbitre arrête de saigner … et disent qu’il a finalement été diagnostiqué avec un nez cassé et une pommette cassée après avoir été examiné à l’hôpital.

McLaughlin a été incarcéré le 17 décembre et libéré sous caution le 18 décembre, selon les procureurs. Il a plaidé non coupable à l’accusation lors d’une audience devant le tribunal lundi matin.

McLaughlin risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable.