Un jeune professionnel devrait-il acheter de l’or numérique pour protéger ses investissements?

Au fur et à mesure que la nouvelle génération de professionnels actifs, native du numérique, entre dans l’économie, leurs besoins en matière d’investissement et de finances personnelles évoluent également. Ils s’éloignent des actifs d’investissement traditionnels et passent plus de temps à rechercher les gains à long terme de leur investissement.

Ashraf Rizvi, fondateur et PDG de Digital Swiss Gold and Gilded, affirme que l’or a toujours été un excellent investissement pour les Indiens, rapportant plus de 10% par an au cours des 20 dernières années et aussi des 50 dernières années. Mais l’achat d’or physique entraîne des frais supplémentaires tels que les coûts de stockage, les problèmes de sécurité, entre autres, tandis que l’or numérique rend l’ensemble du processus d’achat, de stockage et de vente d’or facile et efficace à l’aide d’une application mobile. Ils peuvent liquider l’or qu’ils détiennent à tout moment au prix actuel du marché du métal précieux.

Avantages d’investir dans l’or numérique

Selon Rizwi, les bijoux sont beaucoup plus chers en raison des frais et autres frais que l’or numérique qui ne supporte pas ces coûts. Il est également beaucoup plus facile de vendre de l’or numérique et de recevoir vos fonds lorsque vous en avez besoin.

«Lors de la vente de bijoux en or, le montant final que vous recevrez sera bien inférieur au prix auquel vous les avez achetés. La valeur de vos avoirs exclura les frais de fabrication et les frais de gaspillage avant d’arriver au prix actuel de votre or. La détention physique de l’or entraîne des frais supplémentaires tels que des frais de stockage si vous le gardez dans un casier de dépôt sécurisé auprès d’une banque. D’un autre côté, l’or numérique est sans tracas. Il est sécurisé en toute sécurité par le fournisseur, vous obtenez la valeur totale de la quantité d’or dans laquelle vous avez investi lorsque vous revendez et il n’y a pas de frais cachés pour l’ensemble du processus », a-t-il déclaré à FE Online.

Stratégie d’investissement dans l’or en 2021

La pandémie et les pertes d’emplois et les réductions de salaire qui en résultent ont changé les besoins financiers et les gens cherchent à bâtir un portefeuille plus solide, diversifié et rentable pour de telles circonstances imprévues. Un achat régulier hebdomadaire, mensuel ou trimestriel est préférable pour éviter les fluctuations à court terme du marché de l’or, a déclaré Rizwi.

Les prix de l’or au moment du marché sont très difficiles. Un plan d’achat régulier est bien meilleur pour les investisseurs que de se fier aux fluctuations de prix pour déterminer leur stratégie d’investissement, a-t-il ajouté.

Quels sont les avantages d’investir dans l’or suisse?

Le pays s’est avéré être un endroit sûr et sécurisé pour stocker les métaux précieux à maintes reprises. Il abrite également certaines des raffineries d’or les plus grandes et les plus sophistiquées au monde. «En investissant dans l’or suisse via notre application, vous pouvez obtenir la garantie de l’authenticité et de la pureté suisses, conservées dans le pays le plus sûr du monde», a déclaré Rizwi.

«Nous achetons tous les lingots d’or directement des raffineries suisses et chaque lingot porte un cachet d’authenticité et un numéro de série unique. Ces lingots d’or sont accompagnés de certificats d’authenticité et de toutes ces informations dont une photo du lingot d’or visible directement sur l’application mobile. Une fois que le client achète de l’or sur notre plateforme, nous lui fournissons tous ces détails », a-t-il ajouté.

