un jeune sur quatre en souffre

19/10/2021

Surveillez les followers, les likes, les followers. Analyser les conversations, les interactions. Étudiez en détail les réseaux sociaux, les mises à jour et même contrôlez la localisation par GPS. La violence de genre il n’est pas étranger aux adolescentes. Le RLes edes sociales ont apporté beaucoup de choses. Beaucoup de positif, d’autres sombres. L’abus cause une fille sur quatre entre 16 et 17 ans subit des violences psychologiques ou de contrôle, un comportement de plus en plus normalisé, selon l’alerte de Save the Children.

L’ONG prévient que les couples adolescents assument de plus en plus normalement comportements machos tels que le contrôle du partenaire, la violence émotionnelle, physique et sexuelle. L’alerte provient de votre rapport « Ce n’est pas de l’amour ». « Le problème, c’est que beaucoup de jeunes femmes n’ont pas conscience d’en souffrir », révèle l’étude, et « d’autres le justifient par l’intensité des premières relations amoureuses ». 24,9% des filles sont victimes de ce type de violence et cet encadrement a lieu 24h/24.

Ils pensent que ça ne va pas avec eux

Aux jeunes ont du mal à s’identifier en tant que victimes et estiment que les mauvais traitements n’affecte que les femmes adultes, alors qu’elles ne se considèrent pas comme des agresseurs et manquent de références masculines. « Les réseaux sociaux favorisent que le contrôle de votre partenaire ait lieu 24 heures sur 24 », prévient Alba Macías, qui a été victime de violences sexistes alors qu’elle n’avait que 15 ans et qui aujourd’hui – à 28 ans – travaille comme éducatrice sociale.

À son époque, il lui était très difficile de s’identifier comme une victime. « Le terme violence de genre, je l’ai entendue dans les médias, mais il m’a semblé que cela ne touchait que les femmes plus âgées et toujours sous forme de meurtre », avoue-t-il. Son partenaire justifiait les attitudes violentes et de contrôle « par amour, pour me protéger », alors qu’il était constamment chargé toutes les choses qu’elle a mal faites. .

Save the Children a analysé dans ce rapport les politiques, études et données existantes en Espagne sur la violence de genre chez les adolescents et constate que Le déni se répand de plus en plus parmi les adolescents, qu’ils considèrent la violence sexiste comme une question idéologique – cela se reflète dans le « Baromètre Jeunesse et Genre » de la Fondation FAD, qui indique qu’1 garçon sur 5 entre 15 et 29 ans considère que la violence de genre n’existe pas.

L’ONG considère « vitale la prévention des violences de genre dès le plus jeune âge pour éviter les situations de violence tant à l’adolescence qu’à l’âge adulte » et souligne que « travailler avec les adolescents est essentiel pour qu’ils cessent de normaliser les rôles et les relations sexistes ». En ce sens, Save the Children souligne l’importance d’une éducation affective-sexuelle dès le plus jeune âge, utilisation sûre et responsable des environnements numériques, le développement de ressources de soins complets avec un accent sur l’enfance et l’adolescence et le genre et des protocoles de détection et d’action dans les écoles avec une perspective de genre.