Un jeune suspect de tir de Dolph identifié, recherché pour meurtre

Il y a eu une interruption dans l’enquête sur jeune dauphinla mort de … les forces de l’ordre disent qu’un suspect a été identifié et est recherché pour meurtre.

Les US Marshalls, le département de police de Memphis et le Tennessee Bureau of Investigation affirment que l’un des suspects est un homme de 23 ans nommé Justin Johnson.

Les autorités ont publié mercredi une photo du suspect et ont déclaré que Johnson était recherché pour une multitude d’accusations, dont le meurtre au premier degré.

Selon sa page de médias sociaux, Johnson semble être un rappeur local qui s’appelle StraightDrop. Sa page est inondée de photos de lui affichant des vêtements, de l’argent et des voitures chères.

Les forces de l’ordre affirment que Johnson figure sur la liste des personnes les plus recherchées du TBI, a des liens avec le crime organisé et devrait être considéré comme armé et dangereux … et il y a une récompense combinée pouvant aller jusqu’à 15 000 $ pour les informations menant à sa capture.

Comme nous l’avons signalé … Jeune Dolph a été abattu en novembre alors qu’il se trouvait dans une boutique de biscuits à Memphis, et 2 hommes armés masqués ont été pris sur des images de surveillance avant de s’enfuir dans une voiture de fuite.

17/11/21 Low Key/Facebook

Les autorités fédérales allèguent que Johnson a abattu Young Dolph … et ils disent qu’il a également un mandat en cours pour violation de sa libération sous surveillance fédérale d’une infraction distincte relative aux armes.

Il y avait une deuxième personne dans la vidéo de surveillance, mais les autorités ne l’ont ni mentionné ni nommé.