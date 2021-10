Un jeune voyou épate les fans avec Travis Barker à la batterie pour la performance ‘SNL’

Young Thug était l’invité musical de l’épisode de Saturday Night Live du 16 octobre. Ainsi, avec au moins deux douzaines de mixtapes et un album n ° 1, ainsi que des dizaines de hits au Billboard, beaucoup ne savaient pas ce que sa performance apporterait.

Avant le premier épisode, dans une promo, Malek, Yang et Ego Nwodim, avec Thug, portent une chemise rose, avec des bandeaux assortis et un jean foncé en tant qu’acteur alors qu’il prépare la programmation de la série. « Hé, je suis Rami Malek et j’accueille SNL avec l’invité musical Young Thug », dit Malek alors que Thug fait des signes de diable derrière lui. « C’est moi », a déclaré Yang avec confiance avec un sourire.

Thug est salué comme une figure influente de la génération musicale actuelle, beaucoup lui attribuent le mérite d’avoir aidé à mettre la musique trap sur la carte. Il est loué pour son style vocal excentrique, ainsi que pour ses choix de mode non conventionnels.

Le rappeur a initialement publié des mixtapes indépendantes, qu’il a commencé à sortir en 2011. En 2013, il a signé avec le label de Gucci Mane et est depuis un artiste majeur. Les réactions sur les réseaux sociaux à ses débuts chez SNL ont été glorieuses. Il est évident que son impact sur la culture a influencé les dirigeants de SNL à le sélectionner dans le cadre des performances de cette saison. Mais beaucoup se sont plaints que la performance était trop courte. Ils ont également loué sa musicalité. Découvrez quelques-unes des réactions ci-dessous :

C’était la performance la plus courte et la pire que j’aie jamais vue ! #thatwasnthiphop ! – aaronnickey (@AaronNickey) 17 octobre 2021

Très pris au dépourvu par @travisbarker tambourinant pour @youngthug. #SNL Est-ce une chose normale ? — 🏳️‍🌈🐻🏳️‍🌈 (@rarosko) 17 octobre 2021

oh mon dieu jeune voyou vient de le déchirer sur #snl – Moustaches de homard (@LobsterWhiskers) 17 octobre 2021

Travis Barker fait le showmanship à la batterie que l’on ne voit pas normalement avec le hip hop. – Clark C Thor Pas mon vrai nom #NotASwing (@ClarkCThor1) 17 octobre 2021